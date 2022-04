Vstupné



žáci do 15 let, ZT a ZTP 40 korun,



důchodci 60 korun,



dospělí 90 korun



rodinné vstupné 200 korun (2 dospělí + 1 až 4 děti)

Výstava se odehraje od 8. do 10. dubna v častolovické sokolovně a jejím okolí, které prošlo velkou proměnou. Návštěvníky tak uvitá v nově upraveném a příjemnějším prostředí a chystané moderní aranžmá inspirované velikonočními svátky ho má ještě umocnit. Bude tu k vidění i velké množství květin z Holandska a nebudou chybět ani živé tradiční symboly Velikonoc jako beránci a zajíci.

"Vystaveny budou všechny jarní květiny: 60 druhů narcisů, tulipány, hyacinty, krokusy, petrklíče a další, cibuloviny v aranžmá s vodou, zelení a dalšími doplňky. Lidé si odsud budou moci odnést nové poznatky a hlavně inspiraci. Navštívit mohou také odbornou poradnu, kterou zabezpečuje okresní výbor Českého zahrádkářského svazu. Poprvé budou vystavovat základní organizace Českého zahrádkářského svazu - Kostelec nad Orlicí, Opočno, Chleny, Rokytnice v Orlických horách a Potštejn. Protože tuto výstavu pořádají zahrádkáři, bude na ní v hlavním sále vyhrazeno místo i pro pěstitele. Poprvé zde budeme mít ucelenou kolekci zimních odrůd jablek, příchozí tu najdou návody na ošetření a pěstování," zve na akci Josef Helmich.

Nejkrásnější vazby a kraslice i ukázky řemesel

Každý si prý najde to své, co ho zajímá. Lákat bude také na nejkrásnější vazby z okresní soutěže o nejlepší velikonoční aranžérku, na tradiční soutěž o nejlepší kolekci kraslic a na staročeská řemesla, kdy tvůrce uvidí návštěvníci přímo při práci. Své zastoupení tu bude mít hrnčířství, výroba produktů ze skla, umělecké kovářství, drátenictví, vamberecká krajka, k vidění budou ukázky práce na kolovrátku a tkalcovském stavu, foukání figurek, malování a tepání kraslic, vyšívání, košíkářství, malování perníků a různých velikonočních dekorací.

Sokolská zahrada nabídne bohaté občerstvení a prodej všeho potřebného pro zahrádkáře i pro nadcházející velikonoční svátky.

V pátek a v sobotu se brány výstaviště otevřou od 9 do 17 hodin, v neděli od 10 do 16 hodin.

"Na každý den bude připravená nějaká specialita, v pátek to bude ukázka tvorby velikonoční dekorace, v sobotu aranžování květin, v neděli vystoupí country skupina. Jsem rád, že i přes koronavirovou pauzu jsme to tady zase rozhýbali a můžete nabídnout skutečně bohatý program. Že výstava má nějaký zvuk, svědčí to, že už se nám hlásí celé autobusové zájezdy, ať už to je z Úpice či až z Mohelnice. Lidé už mají koronaviru dost a chtějí se někam podívat. A tady toho k vidění bude skutečně dost," dodává Josef Helmich.