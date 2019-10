V lese plném hub se zurčícím potokem, na statku, na vinici i u prostřeného stolu plného vitaminů, v pestrobarevném světě květin s fontánami či u právě sklizené úrody ze sadů - tam všude se ocitnou návštěvníci během prohlídky výstavních expozic 21. ročníku Zahrady východních Čech. A o zajímavosti tu není nouze.

"Toto jablko se jmenuje Ontario a patří k nejstarším odrůdám, které pěstovali ještě dědové našich dědů. Má řadu nectností, má jemnou strukturu a když se víc zmáčkne, začne hnít, ale podstatné je, že vydrží do nových jablek a má takové složení, že je na rozdíl od jiných odrůd vhodné i pro diabetiky," ukazuje plody svého sadu předseda územního sdružení Českého zahrádkářského svazu Rychnov nad Kněžnou Josef Helmich.

Právě pod jeho taktovkou se Zahrada východních Čech každoročně rodí.

A v jeho sadu roste i Admirál, "odrůda budoucnosti".

"Pochází z Ústavu experimentální botaniky Akademie věd ČR ze Střížovic, kterému se jí podařilo vypěstovat křížením. Je to krásné veliké jablko odolné proti plísním, houbovým chorobám, je chuťově vynikající, vyhrává degustace a když je dobrý sklep, vydrží až do nových jablek. Chojuro má zase tvar jablka, ale chutná jak hruška, je to taková rarita, kterou mám ve své zahrádce," upozorňuje dále Josef Helmich.

V zátiší s broušeným sklem a květinami svoji kolekci nejlepších jablek představuje Výzkumný šlechtitelský ústav Holovousy. "Jsou mezi nimi i ta, která budeme pěstovat za pět let, jsou to perspektivní odrůdy odolné vůči chorobám," dodává Josef Helmich.

V našich zahradách se přitom začínají "zabydlovat" i jiné poněkud nezvyklé rostliny.

"Tato rostlinka bohatě plodí a plody jsou dobré jak kanadská borůvka, roste kdekoli a dorůstá do výšky 2,5 metru. Pak tu máme černé maliny, beztrnné maliny, keřové sladko višně. Vyrostou jenom dva až tři metry," vybírá z nabídky Michal Čapek ze Skořenic.

Na své si však na výstavě přijdou třeba také včelaři, chovatelé drobného zvířectva a milovníci hub, ti mohou zabrousit i do exotické Asie.

"Jsou to houby, které jsou vesměs vedené jako léčivky, jsou z oblastí tradiční čínské medicíny. Mají za sebou tisícileté období, po které se využívají pro léčení. Je tady hlíva ústřičná, hlíva královská, reishi nebo česky - lesklokorka lesklá, korálovec ježatý. Tato houbička, i když málo, roste i u nás, je chráněná. Shitake jsou zase velmi léčivé houby, které jsou po žampionech nejpěstovanější na zeměkouli, ale bohužel ne u nás," dává nahlédnout do svého "království" exotický hub Jiří Václavík z Dolan z Pardubicka.

A návštěvníkům se na častolovickém výstavišti líbí, neodradilo je ani sychravé počasí. "Jsem z Kolína. V Litoměřicích jsem nebyla tři roky, protože to vůbec nestojí za to tam jet. V Častolovicích jsem poprvé, slyšela jsem na zdejší výstavu ohromnou chválu a mé očekávání ještě předčila," svěřila se Libuše Dufková.