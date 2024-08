Zájemci se tu mohli vydat na mimořádné prohlídky u příležitosti Hradozámecké noci od sedmé hodiny večerní až do půlnoci.

„Vítám vás na Hradozámecké noci u nás v Častolovicích. Doufám, že si to užijete minimálně jako přes den, ne-li více,“ vítala příchozí průvodkyně v zámku ze 17. století.

Při prohlídce mohli návštěvníci obdivovat nádheru i útulnost komnat, kterým vetkla svůj nezaměnitelný rukopis paní Franziska Diana Phipps Sternbergová. Ta se v Anglii živila jako bytová architektka a svůj um a cit pro design tu plně zúročila. Jak říkávala, ráda šoupala nábytkem. Stejně jako její matka Cecilia, jejíž šperky, které sama zhotovovala, tu během prohlídky mohli návštěvníci také spatřit. Právě výroba bižuterie z keramiky se stala zdrojem obživy rodiny v době jejího pobytu na Floridě.

Paní Diana se po revoluci rozhodla do Častolovic vrátit, zchátralé sídlo svých předků restituovala a zámku i jeho parku vdechla nový život a originalitu. Třeba tím, že stěny některých místností pokryla látkou.

„Všechny ty dobré textilky měly potíže, dalo se koupit nekonečné množství látky velmi levně. A to jsem měla to privilegium, že jsem pro ně jela s Olgou Havlovou a kupovala látky pro Lány, Hrad, a tak jsem pak kupovala i pro Častolovice. To „dávání věcí dohromady“ bylo bezvadné. Byli jsme první privátní zámek, který se znovu otevřel veřejnosti. To mně lichotilo a byla jsem na to pyšná,“ svěřila se v jednom z našich rozhovorů.

Právě vzpomínky na paní Dianu, která nedávno zemřela, prohlídky doprovázely. Častolovice milovala a v mysli těch, kteří ji znali, tu zůstává stále. Poslední roky spravuje zámek její vnuk Henry.

Na trase nočních prohlídek v Častolovicích na návštěvníky čekalo několik zajímavostí a také jedno překvapení. V Rytířském sále s malovaným kazetovým stropem praskal oheň v krbu a připraven tu byl malý koncert na housle a klavír. Kdo pak chtěl, mohl si vychutnat i atmosféru Hradozámecké noci při procházce parkem a na nádvoří při poslechu francouzských šansonů v podání Nos Dames.

Do naší fotogalerie a videa jsme vybrali jen malou ochutnávku z hodinové prohlídky o Hradozámecké noci. Přijeďte se podívat do Častolovic a určitě toho uvidíte mnohem více.

Mohlo by vás také zajímat: Nechte se okouzlit krásou zámeckého parku v Častolovicích, když je v květu