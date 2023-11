„Urazit člověka, kterému je přes 80 let a výstavy tady vybudoval, je primitivní. Píše také, že výbor nic nedělá, ale my pořádáme 20 akcí za rok. Není pravda, že výstavu zrušil pan Helmich, bylo to rozhodnutí výboru,“ říká předsedkyně Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Častolovice (ZO ČZS) a bývalá starostka městyse Jarmila Novohradská.

Josef Helmich poukazuje na to, že zrušení výstavy zahrádkářský výbor posvětil, vyjádření starosty považuje za své zostuzení, které by mohlo skončit žalobou.

„V mailu byl vulgární, což je žalovatelné. Náš výbor se usnesl, že si takovou ostudu nenecháme pro sebe a zveřejníme to. Je zarážející, že v jednom čísle zpravodaje napsal, že jsem mu předal písemné rozhodnutí, že výstava nebude. V další čísle však napsal, že rada o ukončení výstavy neví. Odpověděl, že první článek napsala rada a druhý on. To je do nebe volající,“ rozčiluje se Josef Helmich.

„Proti zahrádkářům nic nemám, ale s paní Novohradskou jednat nebudu. Za poslední roky v komunální politice nadělala více škody než užitku,“ tvrdí starosta.

Novohradská připouští, že osobní spor hraje v případu roli. „Pan starosta už zahájil předvolební kampaň. Máme tady v Častolovicích zvláštní poměry,“ komentuje situaci.

Bylo to překrásné, odcházeli nadšeni návštěvníci z častolovické výstavy

Zrušení výstavy nepříjemně překvapilo i předsedu Českého zahrádkářského svazu Stanislava Kozlíka.

„Je to především velká škoda pro obyvatele regionu, kteří tam přijíždějí v hojném počtu. Pro nás je výstava v Častolovicích o to cennější, že ji pořádají sami zahrádkáři. Nestojí za ní velké výstaviště nebo soukromá společnost věnující se veletrhům či výstavám, jako tomu bývá jinde. Tamní zahrádkáři ji dokázali vybudovat do stadia, kdy k nim jezdí tisíce lidí,“ vyjádřil se před časem Kozlík, který také začal situaci řešit a do Častolovic vyrazil.

Starosta Praus věří, že by Kozlík mohl být takovým mediátorem mezi městysem a zahrádkáři. „Trváme na našem usnesení. Jednal jsem s panem Kozlíkem, představil jsem mu náš pohled na věc, zaslali jsme mu podklady a předpokládám, že na jejich základě bude se zahrádkáři jednat. Zahrádkáři s námi čtyři měsíce nekomunikují,“ tvrdí starosta Praus, který zatím možnost ukončení sporů nevidí reálně.

„Dokud se zahrádkáři neomluví, jednat nebudeme. Myslím si, že jsme jim dali velkorysou nabídku, kterou nevyužili. My jsme tu přestřelku nezačali,“ tvrdí Praus.

Stěhování výstavy by bylo náročné

Častolovičtí zahrádkáři již dostali nabídky pořádat výstavu jinde. Ozvala se hradecká botanická zahrada, svitavský automotoklub i starosta sousedního Kostelce nad Orlicí.

„Chceme pomoci v regionu udržet tradici dlouhou několik desetiletí. Kostelec s Častolovicemi sousedí, proto jsme nabídli možnost pořádání akce v Seykorově parku. Zatím proběhlo jediné neformální setkání, od té doby nemám další informace. Podrobnosti jsme tak zatím neřešili. Naše nabídka na spolupráci stále platí,“ ujišťuje starosta Kostelce nad Orlicí Tomáš Kytlík.

Podle Josefa Helmicha není stěhování výstavy reálné. „Nekoná se jen v sokolovně a zahrádkářském domě, ale také v pěti velkých hangárech dlouhých třicet metrů s ocelovými kovovými konstrukcemi. Ty by se musely naložit, přepravit auty a zase složit. Výstavu připravují převážně důchodci, nedovedu si to představit,“ pochybuje nad touto variantou Helmich.

Byly to nervy, říká exvelitel posádky raketového vojska. Dnes šéfuje zahrádkářům

Nabídku naopak ocenila Jarmila Novohradská, která se starostou Kytlíkem o stěhování jednala.

„Je to úžasné, ale mám obavy, zda bychom to technicky zvládli. Náš výbor to nezavrhnul, ale zatím spíše čekáme, jestli se změní vedení radnice,“ podotýká předsedkyně častolovických zahrádkářů.

Zrušení výstavy bylo vyvrcholením jednání, při kterém se postoje obou stran rozcházely zejména v oblasti finančních nákladů, tedy platby za využívání veřejného prostranství prodejci, poplatků ze vstupného či výše nájemného za sokolovnu.

„Nakonec došlo ke kompromisu, jehož výsledkem by bylo uzavření smlouvy o spolupráci,“ uvádí radní ve svém stanovisku.

Ti poukazují na to, že podle obecně závazné vyhlášky není možné neuplatnit poplatek za užívání veřejného prostranství, umístění dočasných staveb a zařízení pro poskytování prodeje. Zahrádkáři namítají, že poplatky chtěla obec zavést kvůli tomu, že status výstavy změnila na prodejní. To podle nich nejde, protože je to v rozporu se stanovami ČZS a zahrádkářským zákonem. „Prodejní plocha je navíc daleko menší než ta výstavní, dokonce je menší než plocha pro doprovodný kulturní program,“ doplnil před časem Helmich.