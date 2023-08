Další důležitý mezník na cestě za větším klidem v Častolovicích. Východní část obchvatu, která by z městysu měla odvést část dopravy, má územní rozhodnutí o umístění stavby. Krajský úřad Královéhradeckého kraje ho vydal 28. srpna.

Vizualizace východní části obchvatu Častolovic. | Foto: CIRI

Častolovicím východní část obchvatu uleví od kamionů, které po vytížených silnicích druhé třídy číslo 318 a 321 míří ke kvasinské automobilce či dalších podniků v průmyslové zóně.

Trasa obchvatu bude procházet Častolovicemi, Kostelcem nad Orlicí a obcí Synkov-Slemeno. „Zájmové území se nachází východně od městyse Častolovice. Trasa obchvatu je směrově vedena v nezastavěném území obcí,“ uvádí se v územním rozhodnutí o umístění stavby II/318 Častolovice - obchvat, které je uveřejněné na úřední desce kraje.

Obchvat Opočna se dokončí dříve. Řidiči nový úsek nejspíš vyzkouší už příští rok

„Stavbou je řešen východní obchvat městyse Častolovice. Do budoucna se stane součástí silnice I/11 jako propojující stavba budoucích obchvatů obcí Častolovice a Kostelec nad Orlicí,“ píše se v územním rozhodnutí.

Dopravu z frekventovaného tahu I/11, který prochází městysem, by měla odsát jižní část obchvatu. Stavbu připravuje Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Podle infoletáku na webu ŘSD by měla být stavba jižní části obchvatu zahájena v roce 2026 a uvedena do provozu v roce 2028.

Červeně vyznačená jižní část obchvatu Častolovic s naznačením trasy východní části.Zdroj: ŘSD

Se stavbou východní části obchvatu by se mohlo začít možná už příští rok. „V optimistických termínech můžeme mluvit o realizaci v letech 2024 až 2026," sdělila Deníku před časem Jana Jiráňová, vedoucí oddělení průmyslových zón v Královéhradeckém kraji z Centra investic, rozvoje a inovací.

Konečně. Solnici uleví obchvat za půl miliardy, na trase se hrábne už na podzim

Územní rozhodnutí pro východní část obchvatu bude platit pět let. „Platnost rozhodnutí 5 let byla stanovena zejména z důvodu, že se jedná o stavbu dopravní infrastruktury, a to převážně na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví žadatele,“ vysvětluje krajský úřad ve vyhlášce. V této lhůtě musí kraj zažádat o stavební povolení.