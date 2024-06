„Když jsme na pouť vyráželi, tak jsme se bavili o tom, že bychom se rády vešly do 1500 korun za nás za všechny, “ říká Kateřina, když vcházíme do areálu parku v Častolovicích, kde se pouť koná. Popisuje, že synové si dopředu naplánovali, že chtějí jít minimálně na tři různé atrakce – extreme, řetízkový kolotoč a autodrom.

Našimi průvodci poutí v Častolovicích na Rychnovsku byla Kateřina Veselá se synem Matějem (8 let) a její sestra Margita Jakubcová se synem Lukášem (7 let).

Už po příchodu k první atrakci, kterou je řetízkový kolotoč, jsou obě maminky překvapeny při pohledu na cenu. Na skle u budky, kde prodávají vstupenky, je cedulka s nápisem: 150 korun za jednu jízdu. „Čekala jsem, že ceny budou vyšší, ale myslela jsem si, že za atrakce budeme platit maximálně 120 korun. Ale nedá se nic dělat, klukům jsme to slíbily,“ povzdychává si Margita.

Pivo za 65

Zatímco si kluci užívají kolotoč, obě maminky si jdou koupit nějaké pití. U stánku si vybírají pivo. Půllitr za 65 korun. Na další atrakci chtějí kluci na extreme (Adrenalinová atrakce, která má velké otočné rameno. Na jeho konci jsou umístěné sedačky, ve kterých lidé sedí proti sobě. Celé rameno se houpe a sedačky se otáčí kolem své osy). „Nejsem si jistá, jestli vás tam pustí, mají tam napsáno od 9 let a 140 centimetrů, ale zkusit to můžete,“ tiší nadšení chlapců Margita.

S atrakcemi stráví na cestách půlrok. Doma teď obnovuje tradici poutí

Prodejce vstupenek se nicméně nad výškou ani věkem chlapců nepozastavuje a vstupenky za 150 korun jim bez problému prodává. Nevadí mu ani to, že s nimi nejde nikdo dospělý.

Když jízda skončí, Matěj přibíhá zcela nadšený s tím, že by šel klidně hned znovu, ale to mu maminka zakazuje a radí mu, ať vyzkouší ještě něco jiného. Lukáš naopak vůbec nadšeně nevypadá: „Motá se mi hlava a není mi moc dobře,“ stěžuje si. Takže si jdou s Margitou na chvíli sednout na lavičku. Matěj si v mezičase vybírá, že chce jít na horskou dráhu. Lístek znovu stojí 150 korun.

Za hodinu skoro 900 korun pryč

V tuto chvíli jsme tu necelou hodinu a rodina už utratila téměř 900 korun. Podle maminek je nejlepší čas na to, dát si něco k jídlu. „Každý rok se těším na to, až si na pouti dám poctivý langoš,“ říká s úsměvem Kateřina, zatímco stojíme ve frontě. Když na nás přijde řada, objednávají dva, každý za 120 korun.

„Zaujala vás ještě nějaká atrakce, nebo už vám to stačilo,“ vyptává se maminka Matěje. Kluci se jednohlasně shodují na tom, že ještě chtějí na autodrom a do zábavního hradu. S tím maminky nesouhlasí, a proto dávají na výběr: „Buďto můžete jít na jednu atrakci a koupit si něco dobrého na cestu domů, anebo můžete jít na obě atrakce, ale nic dobrého si už nedáte.“

Orlické Ozvěny přilákaly na koupaliště v Bystrém posluchače i vytrvalé tanečníky

Po krátké domluvě je rozhodnuto, že první varianta zní lépe a půjdou jenom na autodrom. Maminky tedy znovu platí 150 korun za každého na jednu jízdu.

Při odchodu z poutě kluci debatují o tom, co dobrého si dají. Rozhodují se pro broskvový bubble tea, který stojí 130 korun a dva ovocné pendreky, každý za 50 korun. Maminky si na cestu domů kupují každá ještě jedno pivo.

Před odchodem si na chvilku sedáme na lavičku, kde se bavíme o tom, kolik nakonec utratili za dvouhodinovou návštěvu. Po chvilce počítání docházíme k závěru, že necelých 1 800 korun. „Trošku to sice přesáhlo náš předem určený rozpočet, ale kluci jsou šťastní. Užili si to, a navíc to je jednou za rok, tak to tolik nevadí. Ale měli jsme štěstí, že tu nebylo tolik stánků s hračkami, jinak bychom tu utratili ještě mnohem více,“ uzavírá Kateřina.

Mohlo by vás zajímat: Bouřlivá debata na jednání zastupitelstva Voděrad změnu ve škole nepřinesla