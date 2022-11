Část Kostelce bude ve středu až do odpoledne bez pitné vody

S přerušením dodávky pitné vody by ve středu 9. listopadu měli počítat obyvatelé hned několika ulic v Kostelci nad Orlicí. Oznámila to společnost AQUA Servis s tím, že důvodem budou práce na vodovodním řadu, a to 7 do 16 hodin.

Voda, vodovodní baterie, kohoutek. Ilustrační foto. | Foto: ČTK