/FOTO, VIDEO/ Zatímco jinde lidé nedočkavě vyhlíželi čápy a těšili se, až se opět uhnízdí na svých obvyklých místech a založí rodinku, v Častolovicích minulé dny žádnou radost nepřinesly. Životní pouť jednoho z čápů tu skončila na sloupu vysokého napětí.

Minulý týden ve středu byli hasiči povoláni k požáru sloupu vysokého napětí v Mírové ulici. Tam zjistili, že hoří izolátor.

„Smutným zjištěním skončilo pátrání po příčině požáru - na sloupu totiž skončil, bohužel, svou životní pouť jeden z prvních častolovických poslů jara a pravděpodobně obyvatel nedalekého komínu - čap bílý,“ informovali častolovičtí hasiči na facebooku Častolovice - info.

„Prý byli viděni na hnízdě oba čápi, takže tam zbyl jeden samotný,“ reagovala na zprávu jedna z fanynek častolovických čápů Eva Hlásková.

Obavy, že šlo o jednoho z čápů z častolovického komína, se nakonec naplnily, i přestože jedna ze čtenářek Marie Morávková ve středu odpoledne zveřejnila snímek, na němž jsou dva.

Na hnízdo totiž přiletěl čáp nový, jak ještě tentýž den vysvětlila Eva Hlásková: „Čáp, který našel smrt ve vysokém napětí, byl ten z Častolovic. Na hnízdě byl týden jen jeden čáp, pravděpodobně samička. Ale dnes nalétal na hnízdo nový čáp, kterého samička nejdřív odháněla. Pak asi usoudila, že se jí ten její už nevrátí a jsou tu na hnízdě oba.“

Čápi jsou ohroženi hlavně nárazy do drátů elektrického napětí, ale také například úbytkem biotopu či nelegálním lovem. Čápi tvoří monogamní páry, které se rozmnožují každý rok. K roku 2021 bylo v Česku zaznamenáno hnízdění na 571 hnízdech, na kterých čeští čápi vyvedli 1567 mláďat. Celkově se na území Česka nachází přes 1400 hnízd. Kolem 80 procent mladých čápů poprvé zahnízdí do 50 km od svého rodného hnízda.

Čápi mají na východě Čech spoustu fanoušků, kteří je sledují. V minulosti se tu rozjelo již několik záchranných akcí, když se ocitli v "úzkých". Úzko bylo určitě i čápovi, jemuž vyjeli loni 1. srpna navečer pomoci z nesnází profesionální hasiči z Rychnova nad Kněžnou a dobrovolní hasiči z Týniště nad Orlicí. Zasekl se v jednom z týnišťských komínů.

„Čáp nemohl ven, koukaly mu pouze nohy. Hasiči čápa bezpečně a v pořádku vyndali z paty komína. Poté předali opeřence do péče přivolanému zástupci Záchranné stanice Jaroměř,“ popsali zásah hasiči na svých facebookových stránkách.

Před pěti lety se v Týništi nad Orlicí svedl boj o záchranu vyčerpané čápice a jejích ještě nenarozených mláďat poté, co čapího samce u Petrovic srazilo auto a nepřežil. Čápice, která přišla o partnera, si našla nového. Vejce jí byla odebrána, sama, bez možnosti střídání, by je nebyla schopna vysedět a odchovat. Ze tří vajec umístěných následně do inkubátoru se vylíhla dvě čápata, jedno bohužel kvůli bakteriální infekci i přes velkou snahu ochranářů později uhynulo.

Čápi na komíně ve Vamberku.Zdroj: print screen on-line přenosu

On-line přenosy čapích rodinek mohou sledovat lidé na Rychnovsku z komínů ve Vamberku a v Rychnově nad Kněžnou. Na obou místech už čápi zahnízdili a v Rychnově na komínu pivovaru už opečovávají čtyři vejce. Loni jich bylo dokonce pět, ale čápata se nakonec vylíhla čtyři.