FOTO: V Byzhradci se zrodil obří Ferda Mravenec s Beruškou

Tahle neobvyklá výzdoba by mohla aspirovat do knihy rekordů. Motoristy při vjezdu do obce Byzhradec na Rychnovsku vítá Ferda Mravenec a Beruška gigantických rozměrů. Ferda Mravenec se poprvé objevil v tisku v lednu 1927. Jen o pár měsíců dříve zavedla profese novináře Ondřeje Sekoru i do Rychnova nad Kněžnou.

