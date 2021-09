Ještě jste se nebyli mrknout na kosáky u Byzhradce? Tak to napravte. Malou fotogalerii jsme vám představili už krátce po jejich dokončení. Dvojice kosích bratří známá z večerníčků a vytvořená z balíků slámy zdobí vjezd do obce ve směru od Solnice. Teď si je můžete s námi prohlédnout ve velké fotogalerii z různých úhlů i pěkně zblízka.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.