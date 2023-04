/FOTO, VIDEO/ "Cítím se tady dobře a rozhodně z toho nechci dělat turistickou atrakci," říká Richard Wiesner, který před časem koupil bývalou německou školu v orlickohorské osadě - Šedivinách.

Z šedivinské školy - Schule. Richard Wiesner. | Foto: Deník/Jana Kotalová

Tak trochu strašidelný kabinet připomíná půda bývalé německé školy v Šedivinách za Kounovem. Na špalcích na stole spočívají trosky neznámého vycpaného opeřence, ale i další dosti "opotřebované" vycpaniny. O kus dál jsou seřazená letitá školní škamna, do stejných možná usedali už naši pradědové a prabáby. Stojí tu také velká dřevěná počítadla, dobu monarchie jistě pamatují plakáty znázorňující různá povolání či zvířata. O stěnu jsou opřené velké mapy a nechybí tu ani další školní pomůcky.

Ještě před pár dny byly součástí výstavy, která škole vrátila něco z její dávné atmosféry. Školní ruch tu utichl s odsunem německého obyvatelstva po konci druhé světové války. V těchto dnech se studenti do šedivinské školy vrátili, ale třída se spíš proměnila v umělecký ateliér.

"Je to teprve první výjezd tohoto typu. Věděli jsme, že to tady je krásné, ale v tomto případě nás spíš zajímala koncentrace na práci a tomu vždycky pomůže změna prostředí. Studenti kreslí dva dny, po dvě osmihodinové směny. Při počtu účastníků je to celkem 256 hodin kresby. Neřekli jsme jim, co mají kreslit, je to na nich. Je to experiment, když člověk dlouho kreslí a přemýšlí, co odkud vezme, jak se při takové únavě přestane kontrolovat. Je to o přemýšlení kresbou. Myslím si, že to je dobrá zkušenost," míní David Böhm, který na Akademii výtvarných umění v Praze vede ateliér Grafiky 1 spolu se Slavomírou Ondrušovou. I ta do Šedivin přijela.

Místní měli strach, co se s bývalou šedivinskou školou po prodeji stane. Zajímal se o to Šedivinský spolek, který se zformoval v roce 2019 už v souvislosti s děním kolem místního kostela. Dnes jsou jeho členy i Richard Wiesner z Prahy a jeho životní partnerka Kateřina Fojtíková. Bývalou německou školu v Šedivinách koupil před necelým rokem a půl a začaly opravy.

"Dům byl rozdělený na půlku. Tato část byla určená jako byt a v druhé půlce bývala třída," popisuje původní dispozice a upozorňuje, že se "Schule" znovu otevřela už loni na podzim. Uskutečnila se tu výstava, během níž se třída opět zaplnila školními pomůckami a lavicemi z dob, kdy se tu ještě učilo. Zpod omítky se dokonce podařilo vyškrábat i původní tabuli, která se jen doplnila rámem ukrytým na půdě.

Zdroj: Deník/Jana Kotalová

A s výstavou byla provázaná tematická přednáška. A podařilo se zaznamenat i autentické vzpomínky jednoho z pamětníků.

"Jsou tu ještě dva žijící žáci této školy, než se zavřela, pan Schmidt a pan Ábel. K výstavě jsme udělali rozhovor s panem Schmidtem," prozrazuje Richard a připomíná, že německá škola v nebyla v Šedivinách jediná, bývala tu i česká a v blízkém okolí další. Dětí zřejmě bylo dost, vždyť jen v Šedivinách žilo na začátku minulého století přes 300 obyvatel, o sto let později už měly jen 13 stálých osadníků.

"Oba dva, já i Kateřina, jsme měli k Orlickým horám silné pouto. Znal jsem je už od dob dětství, kdy jsem jezdil k babičce na chalupu do Říček," prozrazuje Richard.

Když se příbuzní dohodli na prodeji, Orlických hor se nechtěl vzdát: "Nechtěli jsme Orlické hory opustit. Sháněli jsme chalupu i jinde, ale vždycky nás to táhlo zpátky. Hledali jsme, až jsme náhodou objevili tuto školu. Nebyl to plán udělat z ní nějaké kulturní centrum. Ale já i Kateřina máme umělecké školy, máme rádi umění, kulturu a tak nějak se to sešlo. Poté, co tu škola skončila, proměnila se v jakýsi kulturní dům, v 70. letech sloužila i jako kino, občas se zde pro místní pouštěly filmy, konaly se tu svatby, zábavy."

jeden z dnes již historických snímků ze Šedivin.Zdroj: Deník/Jana Kotalová

Na půdě školy probírá hodně letité i o něco mladší obrázky spojené se školou i společenským životem v obci, byly součástí výstavy. Umění, jak se zdá, tu mělo své zastánce už v minulosti, jak dokládá jeden ze snímků zachycující staříky - malíře tvořící pod širým nebem u chalup.

"Strašně mě dojmulo, když jsem viděl, jak Pavel Mach, který tu chová ovce, překračoval ohradník a měl v podpaží dva katalogy Toyen," svěřuje se majitel školy.

Že vznikl Šedivinský spolek vnímá jako velké štěstí pro toto místo. "Jeví se jako příjemné seskupení a člověk tady díky němu cítí nějaké kulturní zázemí. Mám pocit, že lidem v okolí není jedno, jak vypadá krajina, a mají kladný vztah k tvoření. Cítím se tady dobře a rozhodně z toho nechci dělat turistickou atrakci. Ani by to pro Šediviny nebylo dobré. Nikdy jsme z toho nechtěli muzeum. Chci, aby mě to bavilo a zároveň, aby to tady bylo pro lidi místní a z okolí, které to zajímá. Chtěl bych, aby se tu konaly přednášky, třeba i spojené s procházkou po okolí, aby se tu mohly dělat projekce, výstavy… Rád bych tu udělal i výstavu podmalby na skle Janky Schmidtové…" plánuje Richard a upozorňuje, že se tu rodí také základ artové knihovny.

Koneckonců i výsledek současného experimentu kresby studentů Akademie výtvarných umění má své vyústění ve výstavě. Vzniklé kresby pokryjí stěny bývalé třídy a výstava ponese název: 256 hodin. Na sobotu 25. března je pak přichystán od 17 hodin i koncert Tomáše Hrubiše a Martina Čecha v kostele sv. Josefa a od 20 hodin bude následovat afterparty v kulturním centru Schule.