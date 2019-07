V bývalé škole v Šedivinách se návštěvníkům otevírá svět umění našich předků. K vidění je zde totiž výstava obrázků Janky Schmidtové, která se věnuje podmalbě na sklo.

Podmalby na sklo. | Foto: DENÍK/ Pavlína Macelová

Expozice, k jejímž hlavním tématům patří řemesla našich předků a původní biblické náměty, je přístupná do 28. července o sobotách a nedělích, vždy od 10 do 12 hodin a od 14 do 17 hodin. Jiný termín je možné sjednat telefonicky.