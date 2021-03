Vzniklo v prostorách bývalé knihovny ve Společenském centru, které město nechalo vymalovat a vybavit novými podlahami. Kraj pak dodal mobilní stěny, díky nimž v místnostech vyrostlo několik boxů. Zdravotní sestry v nich začaly rozdělovat dávky proti covidu právě tento týden. Zatím ve zkušebním provozu, který potrvá do konce března.

"Byla jsem hned ze začátku rozhodnutá, že se nechám očkovat. Manžel covid prodělal a když jsem viděla, jaké to je, neváhala jsem. Očkování proběhlo výborně, klobouk dolů před pracovníky centra. Ani jsem nevěděla, že už to mám za sebou," pochvalovala si čtyřiasedmdesátiletá Libuše Oubrechtová, která do rychnovského očkovacího centra dorazila z Pulic, části Dobrušky.

Právě tady v Rychnově nad Kněžnou vzniklo jediné velkokapacitní očkovací centrum mimo zdravotnické zařízení v celém Královéhradeckém kraji, a to pro celou spádovou oblast rychnovské nemocnice. Důvodem přesunu z jejího areálu byly stísněnější podmínky a také probíhající rekonstrukce budovy DIGP.

Očkování mobilním očkovacím týmem rychnovské nemocnice v domovech pro seniory finišuje. Zbývá ten rokytnický. "Ale to jsou už jen jednotlivci. Jinak máme skoro všechno hotové. Je to hodně náročné, jezdíme víkendy, do večera a pak po nocích organizujeme," svěřuje se členka mobilního očkovacího týmu Petra Zimová.

Během prvních dvou dnů zkušebního provozu absolvovalo očkování ve Společenském centru na 540 osob, každý den 270. Byla mezi nimi i Bohuslava Janouchová z Borohrádku: "Na očkování jsem se přihlásila sama. Syn měl covid, ležel asi tři týdny doma a ještě dnes není v pořádku. Manželovi je přes 80 let, už má za sebou také první dávku a na druhou jde posledního března."

"Máme pět očkovacích míst ve dvou místnostech, kde jsou přítomny sestřičky a lékař z řad praktiků," vysvětluje jedna z pracovnic centra.

Ještě předtím však každý pacient míří k registraci. Tady vyplňuje informovaný souhlas s dotazníkem, čekají ho v něm otázky typu, zda trpí alergiemi, bere léky na ředění krve, jestli už prodělal covid a jde-li o první nebo druhou dávku…

V případě nejasností lékař pacientovi potřebné vysvětlí a řekne, zda může být očkován. Celý proces, pokud netrpí alergiemi, zabírá přibližně půlhodinku.

Očkovací centrum nyní "odbavuje" menší množství lidí, než by mu jeho kapacita dovolovala. Důvodem jsou omezené zásoby vakcíny. V současné době tu očkování podstupují lidé, kteří by ho jinak absolvovali v rychnovské nemocnici. Přibližně dvě třetiny tvoří první dávky, jednu třetinu dávky druhé.

"Tyto vakcíny by měly sloužit seniorům, zdravotníkům a učitelům a od dubna pak osobám, které mají nějaká chronická onemocnění, popřípadě mladším ročníkům. Počítá se, že od dubna budou dodávky vakcín do republiky větší a my jsme na to připraveni. Očkovaných by pak mělo rapidně přibývat. Jsme přichystáni fungovat dvanáct hodin denně - od sedmi od rána do sedmi večer. Kapacitu 400 očkovaných denně bychom určitě zvládli. I více. Ale záležet to bude na počtu vakcín," vysvětluje ředitel rychnovské nemocnice Luboš Mottl.

Zkušební provoz prý poslouží k vychytání případných nedostatků nebo problémů s informačními systémy a logistikou provozu. "Od 1. dubna pak zahájíme ostrý provoz," dodává Luboš Mottl.

Pokud by bylo vakcíny dostatek, počítá se v Rychnově s 12 až 13 tisíci očkovaných měsíčně.