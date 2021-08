Zájemce, který by na místě něco podnikl a zbavil Doudleby této ostudy, se doposud nenašel. To, jak dnes Perla vypadá, prý mají na svědomí sběrači kovů a další podivné existence: "Vytrhali nejdřív schodiště, rámy oken, jakékoli vedení ze zdí, parkety tam byly, ale těmi se dalo topit, takže je taky vytrhali, střecha je pryč," popisuje starosta Ivan Keprta.

Už v minulosti podstatnou část v majetku společnosti Global Prosperity Invest s. r. o. nabídl soudní exekutor k prodeji a do dražby měla jít i před dvěma lety. Ještě před dražebním jednáním však firma dlužnou částku Všeobecné zdravotní pojišťovně uhradila a dražební vyhláška byla zrušena. Webové stránky Prázdné domy pak loni v listopadu informovaly, že nemovitost je na prodej za milion korun, na katastru nemovitostí je exekuční příkaz k prodeji nemovitosti a byla zahájena exekuce s Global Prosperity Invest s.r.o.

"Moc to nepokročilo, když se podíváte do evidence nemovitostí, uvidíte, že vlastníkem té největší části, která je zpustlá a zchátralá, je stále Global Prosperity Invest. Komunikoval s ní i stavební úřad a žádal po ní nějakou nápravu, protože odtud zatékala voda do prostor jiného podnikatele," připomíná starosta.

Obec o tuto zadluženou "kouli" na noze nestojí, likvidace brownfieldu si vyžádá nemalé prostředky, na které její síly nestačí. Peníze nazbyt při současných rozjetých nákladných investicích nemá: "Je to past, máme dost svých problémů k řešení."

Doudlebám se alespoň podařilo upravit bývalou vývařovnu a jídelnu Perly na víceúčelové centrum, třeba i pro pořádání plesů a dalších akcí. Do budoucna přitom starosta nevylučuje, že by ještě část bývalé Perly mohla obec zkultivovat. Její areál je totiž rozdělen mezi více vlastníků.

"Kostelec, Vamberk mají náměstí. I Častolovice a Potštejn mají nějaký takový prostor, ale Doudleby ne. Vedle domu služeb je obchod a samoobsluha a naproti je teď volná plocha. Je to kus areálu bývalé Perly, máme výhledově domluvené, že by mohl být v budoucnu převeden do majetku obce. Vznikl by tak obecní prostor, který by zajišťoval obslužnost a mohl by být využit jako náměstíčko, parčík s lavičkami. Ale až si poradíme s dalšími problémy. Tohle už určitě bude řešit někdo jiný," upozorňuje Ivan Keprta.

Dalším místem, s kterým mají Doudleby své plány, je Bělisko. "Zkusil jsem podat žádost o grant Nadace Via na úpravu Běliska pro konání akcí. Dostali jsme se do užšího výběru, nakonec zvítězily jiné tři lokality. Dříve tam cvičili sokolové, dělali tam slety, promítalo se tam také letní kino. Nyní se nám tam podařilo zavést i elektřinu. Výhledově bych viděl, kdyby se nějaké hromadné akce na Bělisku opět dělaly. Mohl by tam vzniknout i nějaký malý přírodní amfiteátr," dodává starosta.