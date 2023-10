„Jeden z developerů mi říkal, že letos kvůli vysokým úrokovým sazbám hypoték prodali celkem dva byty. A to je říjen. Byty jsou zkrátka drahé, lidé na to nemají a výrazně se omezil trh. Byty by byly, ale lidé na ně nedosáhnou,“ vysvětlil Skořepa.

„Lidé jsou na tom ekonomicky lépe než v jiných regionech, přesto to vázne. Lidé si sice vydělají peníze, ale bez hypotéky se neobejdou. Dokud se situace nezlepší, úroky se nesníží a nerozjede se hospodářství na větší obrátky, určitá stagnace bude pokračovat,“ řekl rychnovský starosta.

Lidé dávají přednost nájemnímu bydlení

Samo město v poslední době postavilo ve dvou domech celkem 32 nájemních bytů. Do druhého z nich se noví obyvatelé nastěhovali letos v září. „Měly jsme přes 60 žádostí a uspokojili jsme jich šestnáct. Zájem byl nebývale velký. Předchozí dům jsme zprovoznili před dvěma lety a zájem byl výrazně nižší, jsou to násobky. Lidé dají raději přednost nájemnímu bydlení, než aby si vzali drahou hypotéku. Ten trend je zřejmý,“ konstatoval Skořepa.

Radnice chce ve výstavbě pokračovat i v budoucnu dalším bytovým domem. Zatím chystá projektovou dokumentaci. Následovat bude demolice budovy bývalé správy a údržby silnic, kterou získala od kraje, na jejímž místě bude dům stát. Kdy se začne, bude záležet na penězích.

„Pracujeme na přípravě, ale musíme se nyní finančně srovnat. Bytové domy i další investice nebyly malé. Netroufnu si proto říci, kdy začneme stavět. Každá ze dvou bytovek stála přes 50 milionů korun. To jsou vysoké investice. Nyní byl schválen konsolidační balíček, ale já mám vážné obavy, že se výrazně dotkne příjmové stránky měst. Od kraje máme limit do deseti let od převzetí, ke kterému došlo před rokem,“ přiblížil starosta Skořepa.

Stavební bytové družstvo v Dobrušce nedávno dokončilo čtyři viladomy s 52 byty v sousedství kasáren vedle bazénu, kde vznikla nová ulice Generála Štandery. Nyní je v počáteční fázi příprava výstavby v ulici Javorová při příjezdu do města od Náchoda.

„Je tady zájem jednoho developera. Jednalo by se o projekt tří nebo čtyř bytových domů, mělo by tam být 50 až 60 bytových jednotek. Developer má koupený pozemek a pracuje na projektu,“ potvrdil starosta Dobrušky Miroslav Sixta, podle kterého je jednání o podmínkách výstavby na začátku a bude se o nich jednat.

V Týništi nad Orlicí se naopak plány soukromých firem zastavily. Podle starosty Libora Koldinského přitom byla příprava slibně rozjetá.

„Developeři u nás chtěli stavět na dvou místech v oblasti sídliště Dub. Mělo se jednat o šest bytových domů. Zpočátku měli tah na branku, ale už zhruba tři čtvrtě roku se nic neděje. Mají nakoupené pozemky, je to připravené, ale úplně se to zabrzdilo. Město na to však nemá vliv, jsou to ryze soukromé projekty,“ řekl Koldinský.