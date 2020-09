Dobruška se dočká nového bytového domu po téměř dvou desítkách let, a to v ulici Františka Kupky naproti základní škole.

"Jde o investici přes 30 milionů. Je to asi po 18 letech první bytový dům, který se v Dobrušce staví. Nabídne 17 malometrážních bytů o 40 metrech čtverečních. Hotovy budou příští rok, nejzazší termín je do konce roku," uvedl starosta Dobrušky Petr Lžíčař.

Další čtyři viladomy v lokalitě Mírová plánuje postavit Stavební bytové družstvo Dobruška.Rychnovsko je specifickým regionem. Díky rozvoji průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a vládnímu usnesení a zlepšení veřejné infrastruktury do něho přitékají miliardy korun a z toho mnohamilionové dotace pomáhají také bytové výstavbě.

Využívá jich také město Rychnov nad Kněžnou, které nové nájemní byty už začalo nabízet. Žádosti o jejich přidělení přijímá do konce listopadu. Jedná se celkem o 16 bytů na Mírové pod teplárnou. Starosta Rychnova nad Kněžnou Jan Skořepa předpokládá, že nájemci by se do nich mohli začít stěhovat na jaře příštího roku.

Ještě letos v únoru přitom plánoval, že pokud město nenarazí na nějaké obstrukce, ještě letos začne na další lokalitě s výstavbou druhého domu se čtyřiadvaceti až šestadvaceti nájemnými byty.

"Druhý dům měl být podstatně větší, odpískali jsme ho, protože tam ta dotace nebyla tak velká a my bychom si na spolufinancování museli půjčit," vysvětlil Jan Skořepa, podle nějž by se za zmíněné situace nájemné vyšplhalo tak vysoko, že by ho těžko někdo zaplatil.

Místo toho připravuje další šestnáctibytovku, a to v třetí lokalitě. "Musíme brát ohled také na procento zeleně a na dostatek místa pro parkování. Bytový dům se 16 byty bychom rádi postavili nad Billou, kde má město pozemky. Pro lidi vyjde bydlení v něm relativně příznivě. Chtěli bychom začít stavět v roce 2021 a stavbu dokončit v roce 2022 nebo 2023," dodal starosta.

Do bytové výstavby se pouští i další města a obce regionu, ale také developeři. Například lokalita Javornická v Rychnově nad Kněžnou má díky nim nabídnout bydlení hned v několika bytových domech a některé z desítek těchto bytů se už začaly prodávat.