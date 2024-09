Celkem 27 autorek vytvořilo různými patchworkovými technikami více než čtyřicet quiltů, zobrazujících okna 33 českých synagog. Proč právě okna? Jsou to nejkrásnější architektonické prvky interiéru a celý soubor propojují prostřednictvím světla, tepla i vzduchu. Každý vystavený „obraz“ doplňuje fotografie synagogy, jejíž okno představuje.

Jedná se o putovní výstavu, která byla během dvou let prezentována v několika zajímavých lokalitách. Poprvé v Neveklově, kvůli němuž vlastně vznikla, dále v Domově sociální péče židovské obce v pražském Hagiboru, potom v Brně nebo Jičíně. Přesně před rokem se soubor dostal až do Jewish Musea in Heichal Shlomo v Jeruzalémě a odtud ještě do Tel Avivu. Před Dobruškou ji obdivovali návštěvníci v Polné.

Výstava je přístupná v otevírací době dobrušského muzea a je také nedílnou součástí letošních Svatováclavských slavností, jež začínají v pátek 27. září.

Mohlo by vás zajímat: Dobruška láká i na Magii loutek