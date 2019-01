POTŠTEJN - Bustu prvního československého prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka ukradl minulý týden v Potštejně neznámý vandal. Za tento trestný čin mu hrozí trest až 6 let vězení.

Tomáš Garrigue Masaryk. | Foto: DENÍK/Alena Kaňková

„Když se použije násilí, stačí povolit šroubek na podstavci a jde snadno odcizit.“

„Busta několik let stála v malém parčíku u cukrárny. Kdo by mohl něco takového udělat, nemám ani tušení. V tu samou dobu ale někdo vykradl novinový stánek opodál. Domnívám se proto, že to mezi sebou má souvislost,“ komentoval krádež starosta Potštejna Petr Dostál. Jak uvedl, busta v parku stála od roku 1938, kdy zde byla slavnostně umístěna k výročí úmrtí prezidenta. Poté došlo k jejímu sejmutí a v roce 1968 byla znovu slavnostně instalována. „V sedmdesátých letech byl nařízeno její odstranění a znovu odhalení se uskutečnilo v roce 1990. Stála tu na žulovém podstavci až do té doby, než ji minulou středu někdo ukradl,“ zavzpomínal na jeji historii a současné zmizení starosta Dostál.

Případem a vyšetřováním krádeže se zabývá státní policie se sídlem v Rychnově nad Kněžnou. „Krádeží sedmdesát let staré busty způsobil pachatel škodu, která byla odhadnuta na 150 tisíc korun. Jelikož se jedná o tak velkou částku, jedná se rovněž o trestný čin a výše trestu odpovídá šesti měsícům až třem letům vězení,“ vyhodnotila trest tisková mluvčí Policie ČR Vlasta Lepková. Zároveň dodala, že bustu není obtížné ukrást: „Když se použije násilí, stačí povolit šroubek, který je na podstavci a jde snadno odcizit.“