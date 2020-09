V registrech dárců kostní dřeně stále není dostatek dárců, v současné době svého dárce-zachránce nenachází každý čtvrtý pacient. Proto se ve středu 16. září bude ve Společenském domě v Solnici konat Nábor hrdinů Rychnovska do registru dárců kostní dřeně.

Odběr krve při vyšetření zájemce o zařazení do registru dárců kostní dřeně. | Foto: Deník / VLP Externista

Zájemce na místě čeká jen vyplnění dotazníku a stěr z ústní dutiny. Celý odběr zabere pouhých 15 minut. Základní podmínky pro vstup do národního registru dárců je věk od 18 do 35 let a velmi dobrý zdravotní stav bez trvalého užívání léků. Vstupem do registru se stáváte potenciálním dárcem pro kohokoliv na světě, kdo onemocní leukémií či jinou vážnou poruchou krvetvorby, a jeho jediná naděje na vyléčení je transplantace kostní dřeně.