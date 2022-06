Budově mateřinky v Borohrádku je 40. Součástí oslav byla i retro výstava

Pomyslný návrat do osmdesátek, k hračkám i učebním pomůckám, které kdysi patřily do vybavení školek - i to zažili v sobotu 18. června účastníci oslav 40 let současné budovy Mateřské školy v Borohrádku.

Z oslav borohrádecké mateřské školy. | Foto: Martin Tobiška