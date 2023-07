Bývalý ředitel Dolu Kateřina a VUD Michael Polák jezdí každý týden kolem bývalé správní budovy Východočeských uhelných dolů. „Je to smutný pohled na tu ruinu. Je to troska. Hrozná památka hornictví,“ povzdechl si Polák. „Byl to takzvaný sociální blok, víceúčelová budova určená pro 900 zaměstnanců. Výstavba trvala zhruba čtyři roky, zkolaudovaná byla v roce 1986. Tehdy se stavěl celý areál dolu Kateřina II, který měl sloužit pro další rozvoj dolů na další desítky let,“ zavzpomínal Jiří Kokeš, vedoucí střediska VUD.

Doly tam měly kanceláře, dispečink, sídlo měřičů, elektrikářů a hlavně tam byly koupelny a šatny pro horníky. Budova byla propojená mostem přímo s těžební budovou, odkud se fáralo do podzemí.

„Počítalo se, že těžba vzroste ze 400 tisíc tun na 1,2 milionu, proto se vyhloubila nová, kilometr hluboká jáma, aby tam mohlo fárat až tisíc lidí. Byl to perspektivní důl. Jediná nevýhoda byla, že veškeré uhlí, které se tam vytěžilo, šlo do elektrárny v Poříčí,“ uvedl Polák.

Devětadvacet let od ukončení těžby je správní budova v žalostném stavu. Je prázdná, vybydlená, všude neuvěřitelný nepořádek. Už dlouho je z ní torzo.