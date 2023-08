/FOTO, VIDEO/ Zatímco na zámek Opočno zamíří každoročně desetitisíce návštěvníků, letohrádek v horní části zámeckého parku pro ně představuje tak trochu třináctou komnatu. To se má však do budoucna změnit, památka, která je nyní v havarijním stavu, prochází rekonstrukcí. Začalo se od střechy.

Nahlédněte s námi pod střechu opočenského letohrádku. Záběry jsou z jara roku 2023 | Video: Deník/Jana Kotalová

U zámeckého letohrádku v Opočně vyrostlo před několika měsíci lešení. Je už léta zavřený a v poslední době do něj mohli zvídaví návštěvníci vkročit jen výjimečně, při mimořádných prohlídkách zámku, které jim otevřely jindy nepřístupné prostory. I letohrádek má však znovu ožít. Prvním krůčkem k tomu, aby tady rekonstrukce vůbec mohla započít, byly vyklízecí práce, které byly zahájeny letos v lednu.

Dveře se otevírají a po schodech pomalu stoupám vzhůru až do míst, které lidé ani při mimořádných prohlídkách spatřit nemohli.

„Toto je prostor třetího nadzemního podlaží. Oprava se týká všeho, co je nad okapy výše. Náklady jsou necelých 31 milionů korun. Na opravy je 23 měsíců, to znamená, že práce by měly skončit někdy v příštím roce a předání staveniště zpátky zámku by mělo proběhnout do konce příštího roku,“ upřesňuje kastelán opočenského zámku Tomáš Kořínek.

Řemeslníci se pustí do opravy střechy letohrádku, potřeba zřejmě bude i vrtulník

Jak upozorňuje, oprava se týká také věže s barokní bání, podlah… Při vyklízení prostor pod střechou se leccos odkrylo. Zjistil se rozsah škod, mykolog pak určil, které trámy bude třeba vyměnit komplet a které lze ponechat. Trochu komplikace bude představovat oprava věže, tedy manipulace s ní, a to kvůli jejímu umístění. Nachází se totiž příliš daleko od ulice a bránou, která do horní částí zámeckého parku vede, jeřáb přímo k letohrádku neprojde, aby věž mohl nasadit zpátky.

„Jedna možnost je, že se dole věž rozloží a nahoře zase složí, ta další, že přijede nějaký obří jeřáb, který ji tam usadí celou a ta třetí možnost je asi nejhezčí a představuje asi nejatraktivnější podívanou, že přiletí vrtulník, který věžičku vyzvedne a usadí,“ vyjmenovává varianty řešení kastelán.

České korunovační klenoty na dosah. Unikátní výstava láká do hladomorny v Opočně

„Měly by se opravit také okenice, kompletně štíty směrem do města i na druhou stranu směrem k budovanému obchvatu. Střecha bude z modřínových šindelů, tak jak tomu bylo dřív, a natřená by měla být do červené barvy. Aby to tak trochu připomínalo klasickou pálenou bobrovku,“ doplňuje.

Naposledy se letohrádek kompletně opravoval v 70. letech. „Zřejmě tehdy došlo i k takovým zvláštním vysprávkám střechy a trámů, ty trochu oddálily problém o padesát let, ale nevyřešily ho. Zatékalo tam. Nyní se provádí rekonstrukce výrazně důkladněji,“ zdůrazňuje Tomáš Kořínek, zatímco procházíme místnostmi v nejvyšším podlaží. Stopy časů ne tak dávných jsou tu znatelné.

Podlahy kryly parkety a někdejší kanceláře osvětlovaly modernější zářivky.

Z lega postavíte piano, zámek i antické divadlo, přesvědčí výstava v Opočně

„V dobách Colloredo-Mannsfeldů to zřejmě byla pouze půda. Letohrádek byl stavbou sloužící pro volný čas. V dobách socialismu tady byly kanceláře místního národního výboru. Pak to bylo dlouhou dobu prázdné a co tady bude do budoucna, je otázkou, protože tu není zavedena voda. Elektřina ano. Zatím se uvažuje, že by prostor sloužil jako depozitář pro naši velkou sbírku kostýmů, které jsou nyní na zámku,“ prozrazuje kastelán.

„Co se týká spodnějších pater, tam se bude teprve aktualizovat projekt, který je hotový už od roku 2013. Od té doby se mnohé změnilo, ať už to jsou stavební normy, ceny materiálů a ta dále. Až bude projekt zaktualizován, pak se teprve může podat žádost o dotaci. Místnost v prvním patře by měla sloužit jako obřadní síň, koncertní a výstavní síň a v přízemí by měla být kavárna,“ nastiňuje budoucí využití letohrádku.

Co potáhne na Opočno? Rozšířené prohlídky, kuriozity, korunovační klenoty i lego

O letohrádku

Postavit ho nechal v letech 1601–1602 Jan Rudolf Trčka z Lípy. Jako předloha posloužil královský letohrádek v pražské Staré královské oboře. Renesanční budova prošla z popudu Rudolfa Josefa Colloredo-Mansfelda v roce 1810 empírovými úpravami.