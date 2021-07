Příští rok to bude 40 let, co Jiří Kodet coby kapitán Exner "vyšetřoval" v Opočně Smrt talentovaného ševce. Ubytoval se právě v budově bývalého soudu na Trčkově náměstí, kde tehdy fungovala zámecká vinárna a také hotel. Filmaři by nad zdejšími kulisami zajásali i tentokrát, avšak tvůrci specializující se spíš na hororové žánry.

Děravé podlahy, otlučené stěny a to, co zbylo z někdejší krásy, je dobře skryto pod vrstvou prachu. Přesto právě v těchto prostorách vidí zástupci opočenské radnice velký potenciál, který stojí za to vykřesat. A ožít by před zraky návštěvníků mohl díky moderním technologiím a spolupráci s informatiky z hradecké univerzity dokonce kus minulosti tohoto bývalého sídla soudu.

"Jsou tam i dochované cely, které se budou rekonstruovat. Možná by bylo zajímavé, když do nich vstoupíte, kdyby se v nich po zmáčknutí nějakého tlačítka objevil nějaký ten virtuální vězeň," nastiňuje jedno z možných zpestření starostka Opočna Šárka Škrabalová.

Více o historii bývalého soudu v Opočně



Úřednická budova byla přistavena k opočenskému pivovaru v 17. století. Vnitřní čtvercový dvůr odděluje dvě stavební fáze. Starší část má renesanční jádro s valenými klenbami a oblouky v průchodech. Pochází patrně z počátku 17. století, kdy zámek vlastnili Trčkové z Lípy.



Po přestavbě J. Quadroniho v letech 1716-20 stavba sloužila jako kanceláře vrchnostenského úřadu a později soudu. Dřívější pivovarské prostory sloužily za minulého režimu jako vinárna, v patře fungoval hotel.



Dochovaly se tři cely i zdobení stropu hlavního soudního sálu klasicistní freskou. Budova byla zařazena mezi národní kulturní památky.

Nyní je před dokončením prováděcí dokumentace. Předpokládané celkové náklady na rekonstrukci se před rokem pohybovaly kolem 88 milionů korun. Město usilovalo o dotaci už před lety, nakonec mu byla přiklepnuta se zpožděním - nečekaně až loni. Investici pokryje 74 miliony korun, zbylá částka by měla jít z rozpočtu města, případně by muselo jednat o dalších financích z jiných dotačních programů. Situace na stavebním trhu přitom nepřeje, ceny rychle stoupají. Rekonstrukce by musela proběhnout do konce roku 2023.

Z prostor budovy bývalého soudu č.p. 2 v Opočně.Zdroj: archiv MÚ Opočno/Jan Ježdík"Budeme se snažit vysoutěžit cenu, která by pro město Opočno byla přijatelná a byli bychom schopni ji dofinancovat. Pokud se to podaří, potom nás čeká opravdu velký kus práce, a to přebudovat vnitřek této budovy. Měla by sloužit pro muzeum, měly by se tam pořádat výstavy, vystavovat by tam mělo rychnovské muzeum a zároveň bychom chtěli návštěvníky přilákat i na něco modernějšího. Jednáme s informatiky z hradecké vysoké školy, kteří by nám mohli pomocí nějakých efektů přilákat návštěvníky. Chceme tam vytvořit něco, kvůli čemu by se sem vraceli," říká Šárka Škrabalová.

Expozice rychnovského Muzea a galerie Orlických hor v přízemí by měla být věnovaná někdejším majitelům opočenského panství Trčkům z Lípy. "Byl to šlechtický rod, který na konci středověku a v raném novověku vybudoval tady ve východních Čechách velice rozsáhlé dominium. Byli to velmi schopní podnikatelé, říká se tomu trčkovský zázrak. Budovali rybníky, měli lesní hospodářství a pozůstatky jejich podnikatelských aktivit jsou místy dodnes vidět a na tom bychom chtěli expozici postavit. Měla by být pojatá poměrně moderně," vysvětluje ředitel rychnovského muzea Tomáš Zelenka.

Své místo by ve zrekonstruované budově měli najít také slavní rodáci a další osobnosti spojené s městem, sokolnictví, jehož je Opočno mekkou, významní podnikatelé a podniky a prezentovat by se tu mohly i místní školy. Nápadů je prý dost. Výstavy by se měly obměňovat a není vyloučeno, že budou lákat také milovníky automobilových či motocyklových veteránů.

Pravý skvost, který bude třeba zachránit, se pak ukrývá v prvním patře.

Historický pohled na budovu sousedící s pivovarem. Po přestavbě J. Quadroniho v letech 1716-20 budova sloužila jako kanceláře vrchnostenského úřadu a později soudu. „Dne 24. června 1858 přesídlil na Opočen přičiněním knížete pána c. k. okresní úřad s úřadZdroj: Zdroj: NPÚ, Státní zámek Opočno"V nadzemním podlaží je místnost s nádherným klasicistním stropem zdobeným malbami a štukem, který budeme muset opatrně sundat a pak zase vracet. Místnost bude sloužit jako kongresový prostor, jako sál pro přednášky, koncerty - myslím si, že bude velice zajímavý," dodává starostka.

A jak se dívají na budoucí využití jiní? "Já bych tam udělal restauraci a diskotéku a vrátil tam pana Stančíka," míní Jiří Chalupný z nedalekých Semechnic, který má toto místo spojené s nostalgickými vzpomínkami.

Ale ty se jen tak neoživí. Poskytnutí dotace vylučuje komerční využití prostor po dobu pěti let od kolaudace. Teprve pak může město uvažovat o dalších plánech.