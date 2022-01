Od úterního odpoledne až do středečního večera však meteorologové varují ve vyšších polohách Trutnovska a Rychnovska před tvorbou sněhových jazyků. Na horách by se pak mohly tvořit závěje.

Ve středu bude foukat čerstvý západní, postupně severozápadní vítr s nárazy 15 až 20 metrů za sekundu, tedy až 70 kilometrů v hodině. Lidé by měli omezit túry na horách a nevydávat se zejména do hřebenových partií. Pozor by si měli dát řidiči na silnicích, hrozí také nebezpečí pádu stromů, větví a uvolněných předmětů.