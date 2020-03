Příroda je nastartovaná, peckoviny vykvetou v předstihu

Jedna z nejteplejších zim měla vliv na ovocné stromy. Začínají rašit, a to zejména peckoviny. První květy na meruňkách se objeví na Moravě do čtrnácti dnů, v Královéhradeckém kraji koncem března nebo začátkem dubna. Předčasně by měly rozkvést i broskvoně, třešně a další peckoviny.

Ilustrační obrázek | Foto: DENÍK/Zuzana Plocková

Počasí ovocným stromům vyhovuje, zejména dešťové srážky. Za únor jich spadlo na Jičínsku až sto milimetrů. „To je jedině dobře. Vláha sice nedosytí spodní vodu, ale na jaře, až přijdou přísušky, z ní budou žít všechny stromy i plodiny,“ pochvaluje si ředitel unie ovocnářů Martin Ludvík. Dlouhodobý vodní deficit současný přísun vody nevyrovná, ale každopádně začátek jara bude co do vláhy nadprůměrný. Pro opylování květů je pak důležitý dostatek včelstev. S tím není v kraji výrazný problém. Vhodnými opylovači zejména pro meruňky, broskve a třešně, ale i rybíz je vedle včely chráněný čmelák. Jedna čmeláčí dělnice je schopna denně navštívit i 2000 květů, a to i za chladných dnů. Čmelíny v kraji V kraji je chov čmeláků povolený na rozdíl od Jihomoravského. V republice je pak asi sto firem, které si čmelstva pořídily, několik je jich i na Královéhradecku. Osmdesát milionů bude stát oprava pěti mostů Přečíst článek › „Včely nějaké máme, hodně stromů je samosprašných, já ale stavím hmyzí domečky pro včely samotářky,“ uvádí nás do své praxe soukromý pěstitel Petr Kareš z Jičínska, který má v ovocných sadech velký podíl peckovin. „Stromy jsou hodně napučené, uvidíme, jak to dopadne. Příroda je nevyzpytatelná, ovocnářství je takový adrenalinový sport,“ směje se pěstitel a vzpomíná, že situace je obdobná jako v roce 2011, kdy všechno koncem března předčasně kvetlo. „To už u nás bude asi běžné tak jako mrazy, které nás mohou v květnu potrestat,“ připomíná. „Je tady veliké riziko, ale mrazy také nemusí přijít,“ míní Martin Ludvík. Veškeré prognózy k letošní úrodě vynesou ovocnáři závěrem května. Podle Ludvíka je také ještě dost času na zimní prořez ovocných stromů. Jabloně se nechají ošetřit až do konce dubna, naopak u peckovin se má řez provádět nyní, těsně před květem nebo na podzim. Až se oteplí, zahrádkáři by měli jako první ošetřit broskvoně proti kadeřavosti. Tomáš Sláma zůstává ve vedení jičínské nemocnice Přečíst článek ›

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu