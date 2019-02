Praha/Rokytnice v O. h./ Armáda České republiky má k dispozici celkem dvaadvacet kaplanů, dva z nich pocházejí z rychnovského regionu.

Leoš Halbrštát ze Slatiny nad Zdobnicí slouží od července u výsadkového praporu v Chrudimi, Vladimír Hudousek, opočenský rodák, je tři roky duchovní oporou pro vojáky pražské Hradní stráže.

„Když jsem přijel do rychnovského kostela svatého Havla na bohoslužbu vyslání kolegy Leoše, bratrovi jsem ani nevolal, protože to bylo jen na otočku,“ svěřil se kolem dvou metrů vysoký sympaťák ve světlemodré uniformě, jenž vyčuhoval ze skupinky, a nezapřel tak podobu s rokytnickým starostou Petrem Hudouskem.



V minulosti byl i místostarostou



„Jsem o čtyři roky starší než brácha. Narodil jsem se v Opočně, kde tehdy naše maminka pracovala v nemocnici, a jsem na to hrdý. Nicméně dvaatřicet let jsem žil v Rokytnici. Na horách jsem pracoval pro město, po revoluci i jako zástupce starosty, ale nakonec jsem odešel studovat teologii. Po studiích jsem se do Orlických hor již natrvalo nevrátil a zůstal jsem v Praze, kde bydlím s rodinou,“ pokračoval v rozhovoru vojenský kaplan.

Vladimír Hudousek studoval teologii šest let a následně pracoval v různých civilních profesích, protože dráhu duchovního ještě tehdy nechtěl vykonávat.



V armádě slouží třetím rokem



„Oženil jsem se a začal jsem přemýšlet o tom, co bych pro boží království udělal. Najednou se mi naskytla příležitost v armádě a já toho využil. Dnes, po třech letech ve službě u pražské Hradní stráže, včetně loňské mise v Kosovu, mohu říci, že se mi naplnily všechny představy, které jsem měl. A bylo jich skutečně hodně. Vojáci kaplana berou, zařadili ho mezi sebe a já jsem se v této duchovní službě skutečně našel,“ bilancoval Vladimír Hudousek dosavadní život v Armádě ČR.

Vojenský kaplan z rodu Hudousků již v Rokytnici v O. h. nebydlí, ale rád se do rodného kraje vrací. „Prožil jsem zde značnou část života a na to člověk nemůže zapomenout,“ dodal.