Na Rychnovsku hasiči ve čtvrtek jen od 19. hodiny do půlnoci zasahovali u nejvíce událostí z celého kraje - u celkem 35 a do rána vyjížděli ještě několikrát. Rušnou noc, na kterou jen tak nezapomenou, zažili účastníci tábora v Liberku - Prorubkách. Bouře ho poničila natolik, že organizátoři požádali o pomoc s evakuací dětí.

Ilustrační foto | Foto: HZS KHK

Žádnému z dětí se naštěstí nic nestalo. S pomocí vyrazili k Liberku po 21. hodině profesionální rychnovští hasiči i dobrovolní hasiči z Lukavice a Orlického Záhoří. Do kulturního domu v Lukavici evakuovali 43 lidí. "Děti by tam podle posledních informací měly zůstat do pátečního večera, než si je vyzvednou rodiče. Všechny jsou v pořádku," uvedla pracovnice místního obecního úřadu.