/FOTO, VIDEO/ Nejvíce práce nadělalo řádění nedělních bouří spojených s větrem a vydatným deštěm v Královéhradeckém kraji na Rychnovsku. V Orlickém Záhoří byl také v zaznamenán jeden z nejvyšších úhrnů srážek v rámci kraje, 46,5 mm na metr čtvereční (24h.). V rámci okresu pak druhý nejvyšší úhrn ze stanic sledovaných ČHMÚ mělo Deštné v Orlických horách - 37,4 mm na metr čtvereční a třetí České Meziříčí, a to 36,4 mm na metr čtvereční.

Více než 30 mm spadlo na Rychnovsku například také v Bílém Újezdě, v Luisině údolí či Rychnově nad Kněžnou.

V Čermné nad Orlicí vystoupala hladina Tiché Orlice od nedělního pozdního odpoledne do pondělní jedné hodiny ranní o více než 60 cm. Podle údajů ze srážkoměrných stanic zeřejněných na webu Povodí Labe obzvlášť vysoké 24hodinové úhrny byly zaznamenány na Dědině - v Sedloňově 31,4 mm, v Osečnici 37,6 a v Dobřanech dokonce 43,4. V Orlickém Záhoří, kudy protéká Divoká Orlice, to bylo - 43,5 mm a na Zakletém Vrchu 49,6. Na Haničce pak 36,9 mm. Na Pastvinách to bylo 38,1 a v Lichkově (Tichá Orlice) 41,5.

Hasiči v neděli zasahovali v kraji u více než šesti desítek událostí, z toho u 42 v souvislosti s následky bouře a větru.

„Převážnou část zásahů tvořily stromy a větve popadané na komunikace, stromy poškozené větrem, u nichž hrozilo bezprostřední nebezpeční pádu, stromy a větve zaklesnuté do elektrického vedení nebo vyvrácené sloupy a stožáry,“ informovala mluvčí hasičů na facebookových stránkách.

U velkého množství událostí přitom hasiči spolupracovali s havarijními četami energetiků. K řadě případů musela být povolána výšková technika a v jednom i vyprošťovací automobil na zajištění vyvráceného stromu hrozícího pádem na rodinný dům.

„Nejvíce událostí spojených s odstraňováním následků bouřek a větru evidujeme v okrese Rychnov nad Kněžnou. Nejvíce postiženou oblastní jsou pak obce Ještětice a Kvasiny a okolí Dobrušky.V Ještěticích spadla lípa na rodinný dům a poničila jeho střechu. Hasiči nejprve odřezali větve a následně s pomocí vyprošťovacího automobilu zajistili kmen stromu, aby bylo možné jej bezpečně odstranit.V Kvasinách došlo k poškození střechy bytového domu. Hasiči pomocí výškové techniky střechu zajistili a provedli její provizorní opravu.V dobrušské části Pulice došlo k vyvrácení stromu, který zablokoval celou komunikaci a při pádu strhnul elektrické vedení. Hasiči nejprve zabezpečili místo proti možnému zranění osob od popadaného vedení a po jeho odpojení strom odstranili,“ doplnila ke konkrétním zásahům mluvčí hasičů.