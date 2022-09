"Město Borohrádek, jako pořadatel a zároveň jediný sponzor této tradiční kulturní akce, která je vzhledem k zažitému termínu konání vždy jakým-si loučením s létem, nabídl bohatý odpolední program různých hudebních žánrů, pro všechny věkové kategorie. Na fotbalovém hřišti vyrostla festivalová scéna s tanečním parketem, párty stany, stánky s občerstvením, domácí špachtlovou zmrzlinou, moravským vínkem, pro děti nekončícím malováním na obličej od dvou neúnavných a neobyčejně kreativních výtvarnic, Míši a Veroniky a vším co k formátu takového festivalu patří. Na podiu se postupně vystřídaly hudební formace CROSSROAD, jež se věnuje interpretaci angloamerického blues a blues-rocku, skupina NuBa s vlastní hudební pozitivně vyváženou tvorbou ve všech možných podobách a variantách," přiblížil atmosféru za pořadatel Zdeněk Cablk.

V době výměny kapel se přitom diváci kochali vystoupením Dušana Dvořáka a jeho Westernové valašské kavalérie s ukázkami kovbojských dovedností a o zpestření se postaraly tanečními vstupy mažoretky LILLYANE, které již nasbíraly zkušenosti na soutěžích evropského formátu.

"Na obdobných akcích nikdy nezklamou skladby liverpoolských brouků. Tentokrát to byla Pangea – The Beatles Revival Band, která odehrála ty nejznámější hity nesmrtelných Beatles. Českou rockovou scénu zastoupenou skladbami skupiny Lucie, pak zcela přesvědčivě odehrála formace Lucie Revival Praha. Pro skalní příznivce tvrdého rocku bylo na závěr připraveno vystoupení KISS Revival Czech Republic s těmi nejznámějšími hity amerického originálu KISS včetně typických kostýmů a s pódiovou a světelnou show. Pro ty, kteří toho o půlnoci po těch všech vystoupeních neměli ještě dost, byla do ranních dvou hodin připravena diskotéka DJ Slávy Kondáše a tu si užíval do poslední noty stále plný parket. Bylo až neuvěřitelné, jak nám ten den, přes ne příliš optimistickou předpověď přálo počasí a kolik diváků přišlo," zhodnotil letošní ročník festivalu Zdeněk Cablk.

"Poděkování tak patří, zaměstnancům města a technických služeb, všem kdo se podíleli na přípravě a hladkém průběhu celého dne, restauraci Sport, paní Čermákové a v neposlední řadě přítomným posluchačům a divákům, kteří přišli akci podpořit a vytvořili skvělou festivalovou atmosféru," dodal.