„Přijďte se podívat a zavzpomínat nejen na prvorepublikovou Pragu Alfu, Škodu Tudor a 1201 z padesátých let a na motocykly ČZ 175, Jawy 350, 500 a další,“ zve policejní mluvčí Andrea Muzikantová.

A svoji zastávku budou mít tito veteráni kromě obcí a měst v Pardubickém kraji také v Borohrádku na náměstí, a to od 16.55 do 17.15 hodin. Dále se odsud vydají do Kostelce nad Orlicí, kde akci na náměstí zakončí. Záštitu nad ní převzali policejní prezident Jan Švejnar a hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.