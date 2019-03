Borohrádek - Nový železniční viadukt o podjezdové výšce 4,8 m měl být vybudován v Borohrádku na místě toho současného. Ten s podjezdovou výškou přes tři metry neumožňuje projet kamionům, což město vítá.

Železniční viadukt v Borohrádku. | Foto: Google mapy

Na druhé straně zde projedou autobusy a složky integrovaného záchranného systému, ale s problémy. Proto město požádalo o udělení výjimky z normy, chce podjezdovou výšku viaduktu 3,5 m (s rezervou 0,15 m), vyřešila by potíže autobusů a hasičských vozů při projíždění a zároveň by sem nedovolila vjet kamionům. Úroveň koleje by se přitom zvedla jen nepatrně, což by uvítali i majitelé sousedních domů a pozemků. ŘSD žádosti vyhovělo.