Zdroj: DeníkPo starých "kočičích hlavách" doposud drncají automobily směřující od náměstí v Borohrádku na Čermnou nad Orlicí kolem Základní školy T. G. Masaryka. Tato ulice by však měla dostat novou tvář, rekonstrukce silnice bude spojená i s dalšími investicemi. Dobrovolný svazek obcí tichá Orlice tu chystá opravu vodovodu za 4,5 milionu korun, počítá se s rekonstrukcí chodníků a veřejného osvětlení. Město Borohrádek nyní čeká, jestli v plánech kraje na tuto komunikaci v Borohrádku dojde.

Podle starosty Martina Moravce je prý "první pod čarou", jde přitom o hlavní investiční akci, kterou připravuje.

Kdy by na ni mohlo dojít?

Doufáme, že se na Borohrádek dostane už kvůli součinnosti dalších staveb. Pokud se to podaří, budeme stavbu směřovat na období letních prázdnin i vzhledem k tomu, že v místě je Základní škola T. G. Masaryka. Uvidíme.

A co kanalizace? Do redakce dorazil dotaz jednoho ze čtenářů - jak řešíte situaci Na Bělidle? Když budu citovat: "Když je přívalový déšť, z kanálu vytékají výkaly, cesta je zdemolovaná a nic se neřeší."

Není pravdou, že se nesnažíme tento problém řešit. Ba naopak. Možností však mnoho není a navrhovaná opatření vyžadovala odborný vodohospodářský inženýring. Podstatou celého problému je to, že se v této lokalitě sbíhají téměř veškeré splaškové a dešťové vody z celého našeho města a ty pak tečou na přečerpávací stanici. Odtud se pak vody čerpají na centrální čistírnu odpadních vod. V případě však, že spadnou na území města bleskové srážky a vydatné přívalové deště, nejsou schopna čerpadla obrovský objem vody (povrchové i odpadní) najednou pobrat, nestíhají přečerpávat, a promísené vody se tak tlačí zpět. Logicky k prvním kanálům.

Bohužel někdy vzhledem k vysokému objemu vody nepomůže ani odlehčovací kanál do řeky Tiché Orlice. Už vůbec pak bohužel nefunguje tato odlehčovací stoka v době povodní, kdy se uzavírá zpětná klapka tak, aby se voda z řeky netlačila právě do kanálů. Část lokality Bělidlo je bohužel od nepaměti povodňové území, které bylo vždy více či méně zaplavováno.

Obchvat Borohrádku



K palčivým a hodně diskutovaným tématům patří obchvat Borohrádku. Ten má být součástí přeložky silnice I/36 Holice–Čestice. Podle posledních informací Ředitelství silnic a dálnic se se zahájením stavby počítá až v roce 2026 a se zprovozněním o dva roky později. V technicko-ekonomické studii z 05/2018 byly variantně prověřeny také trasy obchvatu obce Čestice.



"S ohledem na neúměrný zásah do ekologicky cenného území podél Divoké Orlice, požadavek obce ponechat trasu ve stávající stopě I/36 a s ohledem na ekonomickou náročnost, nebyly varianty obchvatu Čestic doporučeny k další přípravě. Studie zároveň doporučila vést přeložku I/36 kolem Borohrádku severozápadním obchvatem délky 2326 m, který oddálí trasu přeložky od okrajové zástavby Borohrádku, odstraní zásah do stávající zahrádkářské osady a povede mimo kolejiště ŽST," informovalo Ředitelství silnic a dálnic.



Zjišťovací řízení EIA na měněný úsek v trase severozápadního obchvatu Borohrádku proběhlo a Krajský úřad Královéhradeckého kraje změnu části trasy kolem Borohrádku oznámil. 6. října 2020 byl vydán závěr zjišťovacího řízení, podle něhož záměr může mít významný vliv na životní prostředí, a proto bude posuzován podle zákona EIA. Od roku 2019 do roku 2021 probíhá monitoring bioty dle platného stanoviska EIA.

Co tedy děláte pro to, aby se problém do budoucna neopakoval?

Město Borohrádek je jedním z členů Dobrovolného svazku Tichá Orlice (dále jen DSOT), který pronajímá veškerou infrastrukturu kanalizací a vodovodů společnosti AQUA SERVIS Rychnov nad Kněžnou. Po domluvě se zástupci DSOT a provozovatele jsme v loňském roce, kdy nás právě přívalové deště i povodňové stavy potkaly, objednali vypracování odborné studie možného řešení celé situace likvidace veškerých vod v lokalitě Bělidlo. Studie již byla vypracována a závěrem roku 2020 předána.

V těchto chvílích připravujeme společné setkání všech zainteresovaných subjektů, tedy projektanta, zástupců města Borohrádek, zástupců DSOT a zástupců provozovatele. Následovat by měly v případě shody projekční přípravy stavby (zjišťovací procesy stavebního povolení). A to nejdůležitější na závěr bude zcela jistě najít a vyčlenit dostatek financí k možné realizaci řešení. Pevně věřím a doufám, že navrhované řešení přinese kýžené ovoce, a problém zahlcování přečerpávací stanice na Bělidle tak bude vyřešen ke spokojenosti občanů i zástupců města.

Kam budou směřovat další investice v Borohrádku?

Z loňska máme dotace na workoutové hřiště, u něhož nám zbývá položit umělý povrch, a máme vysoutěženého zhotovitele multifunkčního hřiště za 6 milionů korun za školou T. G. Masaryka s umělým povrchem a oválem. To by se mělo rozběhnout na jaře. Workoutové hřiště by mělo být hotové do konce února, multifunkční hřiště koncem května.

Jak to letos vidíte s pořádáním tradičních akcí?

Pořádání kulturních akcí chybí nejenom nám, jakožto pořadatelům, ale především, dle ohlasů, našim občanům. Je to opravdu smutná doba, která je na kulturu velmi strohá. S pořádáním tradičních plesů již bohužel letos nepočítáme. Co se týče divadelních vystoupení, Májových oslav a Dětského dne, městského pochodu, hudebního festivalu Borohrátky, adventních trhů, pochodu k jesličkám, oslavě silvestru a dalších - rádi bychom, ale uvidíme, jak se bude vyvíjet covidová pandemie. Necháváme to otevřené a jsme připraveni flexibilně reagovat.

Rádi bychom letos opět pořádali i Sportovní hry seniorů Královéhradeckého kraje, ale opět vše bude záležet na aktuální situaci. Nicméně chceme býti optimisté, a proto projekt a žádost o dotaci na tuto akci připravujeme. Stejně tak věříme a doufáme v možnost realizace tří česko – polských kulturních společenských projektů, které byly vlivem covidu v loňském roce zrušeny.

Letos oslavíte 50 let od vyhlášení Borohrádku městem. Chystáte si toto kulaté výročí nějak připomenout?

Od roku 1971 si Borohrádek drží status města. Rádi bychom nějaké důstojné oslavy uspořádali, opět pokud situace v zemi a ve společnosti dovolí. Zatím plánujeme, že by to asi bylo v rámci tradiční kulturní akce městského pochodu. Přípravy a finální program má na starosti kulturní komise rady města. Uvažuje se o výstavě fotografií, výstavě výtvarných prací dětí Základní školy T. G. Masaryka, mateřské školy, Církevní základní školy Borohrádek, o vzpomínání pamětníků, prohlídce kronik města, hudebním doprovodném programu a podobně.

O Borohrádku



První písemná zmínka pochází z roku 1342, městem je od roku 1971. Má přibližně 2 100 obyvatel a spadá pod něj i Šachov.



Ve městě působí velké množství spolků, nacházejí se zde také kromě mateřské školy Základní škola T. G. Masaryka, Církevní základní škola, funguje tu domov důchodců, který od ledna letošního roku spadá pod Domovy na Orlici.



K nejproslulejším zdejším akcím patří Borohrátky a Sportovní hry Královéhradeckého kraje.