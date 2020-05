Co dělá mužská lebka v rakvi Magdaleny Grambové, která je v současnosti uložena spolu s ostatními vambereckými mumiemi v broumovském klášteře? Jsou to vůbec opravdu pozůstatky této nevšední ženy, která se nesmazatelně zapsala do historie krajkářství ve Vamberku? Odkud skutečně pocházela a jak vypadala? Nejen tyto záhady se snaží odhalit nový projekt, na němž bude spolupracovat i světově proslulý 3D návrhář, který zrekonstruoval například tvář středověkého "upíra" z Čelákovic.

Bohumír Dragoun a Lukáš Šín. | Foto: archiv Vladimíra Sodomky

Tradice krajkářství na Vamberecku se loni zařadila na národní seznam nehmotných statků tradiční lidové kultury. Za své přízvisko město krajky Vamberk vděčí především Magdaleně Grambové rozené Reichlin von Meldegg († 24. 7. 1671 Vamberk), která sem toto umění v 17. století z belgických Flander přinesla a rozšířila mezi své poddané jako robotní povinnost. Alespoň taková je verze příběhu, která vešla do všeobecného povědomí. Nebo to bylo trochu jinak? Nejen to má odhalit projekt, který inicioval uznávaný archeolog Bohumír Dragoun.