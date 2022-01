"Snažíme ukázat, jak Orlické hory vypadaly mezi lety 1890 až do 50. let 20. století. Máme před sebou pět knížek a teď právě připravujeme šestou, která se bude týkat Rokytnice v Orlických horách. Ze všech těchto publikací bude zřejmě nejsilnější. Už proto, že to je město a je k němu neuvěřitelné množství materiálu. Každá z knížek má 280 až 300 fotografií, tato bude mít okolo 350," prozradil v rozhovoru pro Deník Bohumír Dragoun, jeden ze spoluautorů.

Publikace, které jste již vydali, obsahují řadu fotografií z období před rokem 1945. Jak se vám je daří shánět, když spousta obyvatel z této oblasti byla po válce odsunuta?

Samozřejmě máme tu ztrátu jak kolektivní paměti, tak i předmětů. Ale třeba část fotografií naši krajané, odsunutí Němci, odvezli do Waldkraiburgu, kde funguje muzeum. My však čerpáme především z našich zdrojů, spousta sběratelů se zaměřovala na pohlednice, díky nim máme ohromné množství materiálu. A když knížky připravujeme, snažíme se do toho zatáhnout i veřejnost. Když otevřete první stránky, zjistíte, že tam je celá řada jmen lidí, kteří nám fotografie půjčili, abychom si ji oskenovali a naši databázi si tak rozšířili.

Někde jsou snímky více k zemědělství, jinde více k lesnictví, někde se nám podařilo sehnat krásné fotografie hasičů, jinde naopak chybí, každá ta kniha je tak jiná. A hned jak publikaci vydáme, začínáme dělat na další, protože práce na ní trvá skoro rok.

Ze Sedloňova na záchytku. Muž měl zavírací nůž a pořádnou opici

Jak se proměnila Rokytnice?

Zámek s kostelem po boku zůstal takovým pevným bodem na fotografiích, ale náměstí doznalo určitých změn. Je trochu zmodernizované. Když se podíváte na historické fotografie náměstí, zmizel pomník císaře pána, na náměstí nebyla proluka, která dnes vede k železniční stanici. Mimochodem máme krásné fotografie z výstavby železnice. Změnily se i osady okolo Rokytnice. Zmenšily se, trochu z nich ale ještě dýchá ta nostalgie.

Kdy bude publikace hotová?

Chtěli bychom ji mít hotovou na svatou Annu, na Anenskou pouť, přijede spousta lidí a chceme jim knížku představit. Ještě před vydáním ji v Rokytnici veřejně promítneme, abychom ji doladili a mohli přeložit i do němčiny. Všechny knížky jsou dvojjazyčné. Předpokládám, že publikace bude k dostání v "íčku" v Rokytnici, u nás v muzeu v Deštném a určitě i v Rychnově v knize. Jinak pro nás je distribuce poměrně složitá, takže si lidé píší a my jim knihy posíláme.

Staré snímky, které vyhledáváte, zachycují nejen samotné obce a jejich obyvatele, ale i okolí. Vypadala krajina Orlických hor jinak než dnes?

Oproti dřívějším dobám se hodně proměnila. Kdybyste se podívala na dobové pohledy, viděla byste pestré palety políček. Dřív byla krajina více udržovaná, vypásaná, prořezávaná, protože každý špalík měl hodnotu, všechno se spálilo. Krajina byla z našeho podhledu víc otevřená, prosvětlená. Po odsunu německého obyvatelstva se nám uzavírá, vysazuje se les. Některé osady dnes mají jen pár obyvatel nebo vůbec nikoho. To je pak už jiné bádání i smutný příběh, když víte, kolik lidí a jak tam žilo, a najednou tam roste les nebo po nich zůstalo jen pár chat.

Za milionovou škodu při požáru v Rychnově mohl neodborný zásah do nabíječky

Můžete uvést nějaký příklad?

Třeba Hamernice, kde dneska nastálo nikdo nežije, ale na druhé straně je tam krásně, zachovala se tam architektura, protože spousta chalupářů domečky převzala a stará se o ně. A do tohoto údolí se jezdí na tábory. Našli bychom další vesničky jako Kačerov, kde dneska v podstatě žijí dva lidé, Trčkov je úplně bez obyvatel. Nebo v takových Benátkách nebo Bukové u Velkého Uhřínova už nestojí nic. Na těchto místech ještě přežívají stařičké ovocné stromy, v Bukové zůstal křížek, jsou vidět základy hasičské zbrojnice, gruntů a rybníček, který je teď obnovený Lesy České republiky. Na Kolavě už v podstatě také nic není.

Narazili jste během práce na předchozích knihách na nějaké hodně velké překvapení?

Když jsme dělali Bartošovice, zjistili jsme, že se tam konala veliká průmyslová výstava, na kterou přišlo zhruba 30 tisíc lidí. Pak víme, že na Podlesí se nacházela docela úspěšná pila pana Dvořáka, potom člověk žasne, jací tady byli řemeslníci, umělci. Mnohdy jsou to velká překvapení.

Než knihu vydáme, vždycky ji lidem promítneme, aby nám k ní řekli nějaké připomínky, jestli někoho na fotografiích nepoznávají… V Olešnici v Orlických horách to bylo úžasné, jedna asi pětaosmdesátiletá paní se tam poznala na obrázku z biřmování.

V Říčkách nezůstali žádní starousedlíci, byly v podstatě celé odsunuté, ale přišli tam lidé z uměleckých kruhů. Vesnička se napojila na umělecký spolek Mánes a spousta umělců z něj se tam usadila, působila, malovala. Dodnes tam jsou jejich potomci. A tak je tato kniha zase trochu jiná.

Víkend v Orlických horách? Ve skiareálech nabito, na Šerlichu kontroly

Právě i některé osobnosti spojené s jednotlivými obcemi připomínáte. Jaký je zájem o již vyšlé publikace?

Zájem o ně je. Ale neděláme velké náklady, do tisíce kusů, jen Deštné mělo o něco více a více bude mít i Rokytnice, a je třeba říct, že třeba Olešnici už máme téměř vyprodanou, u Sedloňova už máme posledních deset knížek. I když z nějakého ekonomického hlediska se vydávání knížek nevyplatí, jsme rádi, když se nám to nějakým způsobem vrátí.

Doposud vyšlo:



Deštné v Orlických horách na starých pohlednicích (2017, vydalo Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném v Orlických horách)

Sedloňov na starých pohlednicích (2018, vydalo Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném v Orlických horách)

Olešnice v Orlických horách na starých pohlednicích (2019, vydalo Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném v Orlických horách)

Bartošovice v Orlických horách na starých pohlednicích (2020, vydalo vydavatelství SEN v Hlinném pro Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném v Orlických horách)

Říčky v Orlických horách a Nebeská Rybná na starých pohlednicích (2021, vydalo vydavatelství SEN v Hlinném pro Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném v Orlických horách)

. .