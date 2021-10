"Tady v okolí se těžila železná ruda a název snad vznikl z pozdravu horníků: Boh-dá-šín," vysvětluje starosta Bohdašína Josef Černý.

Tímto pozdravem se prý horníci přáli úspěch v dolování rudy. Šín se postaru říkalo železu. Železná ruda se tu hledala a těžila už od dob středověku (V letech 1446 – 1646), a to i v širším okolí, třeba v údolí pod Novým Hrádkem. A od hornictví nebylo daleko k pověstem o permonících. Zdržují se tady prý rádi hlavně proto, že je tu země stále ještě plná železa a tuhy.

Že je obec na tuto minulost a tradici svého jména jaksepatří hrdá, dokládá i to, že když se stala součástí Kačenčiny pohádkové říše, vládkyně Orlických hor, za patrony si zvolila právě permoníky. A kladívko, které patřilo do jeho výbavy i výbavy horníků, je také součástí obecního znaku. Bohdašín na této tradici staví dál.

I proto se původní zelený ostrůvek na návsi změnil v poslední době k nepoznání. Zčásti je vysypaný kamínky, zčásti mulčovací kůrou, zdobí ho skalničky, drobné jehličnany i přístřešek, kde se lidé mohou dočíst více o historii obce. Hotovo tady ale ještě není.

"Prostor ještě upravíme tak, že tam přijdou usadit koleje a těžební vozíky. Jeden bude vanový, druhý klanicový, kde bude na dláždění sedět permoník," upřesňuje Josef Černý.

Další chystané novinky v Bohdašíně:



V bývalém obchodu Smíšeného zboží, který se stal dočasným útočištěm pro permoníka, se už prodávat nebude. Nikdo prý zájem o něj neměl. "Dojíždí sem pojízdná prodejna. Prodejna se bude předělávat na obecní úřad a knihovnu, už máme připravený projekt," prozradil starosta Josef Černý.

Bohdašín kdysi patřil k frymburskému panství. V okolí Bohdašína a Bydla se okolo roku 1446 dobývala železná ruda a stavěly se hamry. První písemná zmínka o Bohdašíně se však objevuje až v roce 1534. Časem těžba umlkla a od roku 1829 se v obci začalo provozovat domácké ruční tkalcování.

Zvlášť krušné chvíle místní lidé prožívali během druhé světové války po atentátu na Heidricha, kdy tu došlo k záměně. Německé vojsko obstoupilo celou vesnici a prohledávalo dům od domu. Pátralo po partyzánech a vysílačce, která skutečně pracovala, ale v Bohdašíně u Červeného Kostelce.

Dnes žije v Bohdašíně přes 200 obyvatel. V roce 1993 Bohdašín vstoupil do Dobrovolného svazku obcí Region Orlické hory a o devět let později se začlenil do Kačenčiny pohádkové říše. V roce 2004 se stal členem Dobrovolného svazku obcí Region Novoměstsko.

K Bohdašínu patří proslulé poutní místo Rokole. V roce 1994 koupil rozsáhlý pozemek v Rokoli Řád Schönstattských sester Mariiných na výstavbu svého provincionálního domu. ten přijímá první obyvatelky v roce 2000. Řád vlastní i bývalý hostinec, který opravil a využívá ho jako ubytovací zázemí pro své návštěvníky.