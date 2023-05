/ROZHOVOR/ Bronz z mezinárodního mistrovství České republiky v malování na tělo Body Art Czech 2023 putoval do Rychnova nad Kněžnou. Za své neotřelé ztvárnění motivů z Alenky v říši divů se na třetím místě umístila Rychnovačka Kateřina Souhradová. „Celkovým dojmem měla moje postava působit spíše zábavně a to se povedlo. I porota řekla, že je to baví,“ prozrazuje v rozhovoru Souhradová, která se kromě malování na ženská těla věnuje kresbě portrétů.

Téma soutěže bylo Alenka v říši divů: Za zrcadlem. Kateřina Souhradová modelku proměnila v motýla Absolema, který pod svá křídla schoval dvojčata Tweedlíky a rafinovaně i kočku Šklíbu. | Foto: Město Rychnov nad Kněžnou

Na mezinárodním mistrovství Body Art Czech 2023 jste se nedávno umístila na 3. místě. Byla to vaše první zkušenost v podobné soutěži?

Byla to moje třetí zkušenost. Poprvé jsem soutěžila v roce 2018 a skončila na 5. místě a podruhé v roce 2019 a umístila se jako čtvrtá. Byla to ta samá soutěž v Praze s tím rozdílem, že tenkrát jsem byla v kategorii Start = pro začátečníky. Letos byla kategorie jen jedna, to znamená, že začátečníci a profesionálové soutěžili dohromady.

Téma soutěže bylo Alenka v říši divů: Za zrcadlem. V koho jste svou modelku proměnila a jak vás to napadlo?

Chtěla jsem téma pojmout trochu odlišně, takže jsem si vybrala postavy, které ve filmu nejsou úplně hlavní. Motýl Absolem mě napadl hned, zbytek tak nějak přicházel časem. Nakonec tedy pod svá křídla schoval dvojčata Tweedlíky a rafinovaně i kočku Šklíbu. Celkovým dojmem měla moje postava působit spíše zábavně a to se povedlo. I porota řekla, že je to „baví“.

Vaší modelkou byla další Rychnovačka Monika Brzáková. Bylo těžké ji přesvědčit, aby s vámi do toho šla?

Těžké to nebylo, Monča už věděla, do čeho jde, jednou už se mnou na soutěži jako modelka byla a byla výborná. Proto jasná volba.

Celkový dojem doplnily kostýmní doplňky – kdo je vytvořil?

Kostým jsem si vymýšlela a vyráběla sama, kromě křídel, ta jsou kupovaná. S doladěním a pak s oblékáním přímo na soutěži mi pomáhala Káťa Příhodová, která mi dělala asistentku.

Na malování jste měla pět hodin, bylo těžké limit dodržet? Nebo co pro vás bylo na soutěži nejnáročnější?

Limit pět hodin není moc. V předešlých soutěžích byl čas šest hodin a rozhodně to bylo znát. Nejdříve jsem se soustředila na detailní malbu a ke konci jsem už musela vzít ten nejširší štětec a prostě „jet“. Nervozitu jsem nejvíc pocítila hned ze začátku, než se člověk trochu rozmaluje. Pak už to bylo v pohodě. A pak trochu nervy pracovaly, když jsme byly s Mončou na pódiu. Jinak atmosféra tam byla opravdu perfektní a měla jsem kolem sebe bezva partu přátel, takže celkově jsem si to moc užila.

Malovala jste na soutěži jen štětcem nebo jste použila například i techniku airbrush - nanášení barvy stříkací pistolí?

Používala jsem jen štětce a houbičky. Airbrush jsem nikdy nezkusila, ale moc mě to láká, třeba někdy.

Při bodypaintingu se maluje na nahé tělo. Bojovala jste třeba ze začátku s ostychem?

Musím se přiznat, že ano. Nyní mi to už přijde normální.

„Pokud bych měla mít

na soutěži modela, musel

by shodit chlupy."

Malovala jste někdy i na mužské tělo? Je to pro vás v něčem složitější?

Na mužské tělo ne, zatím jsem malovala jen ženy. Nicméně si myslím, že tam to složitější nebude - co se týká fyzických proporcí. Co mě jedině napadá, tak ochlupení, na to se špatně maluje, takže pokud bych měla mít na soutěži modela, tak shodit dolů.

Chápu správně, že na intimní partie se tedy nemaluje?

Co se týká malování na soutěži, tak tam je modelové a modelky musí mít zakryté. A jinak nepředpokládám, že by někdo o malování na tato místa měl zájem. I když někdo možná ano, nicméně jsem se s tím nesetkala.

Jak jste se k bodypaintingu dostala? Zabýváte se i jinými výtvarnými aktivitami?

K bodypaintingu mě přivedla již zmiňovaná kamarádka Káťa Příhodová. Ta se tomu věnuje delší čas a je opravdu strašně šikovná a kreativní. Prostě mi jednou řekla: „Proč to taky nezkusíš?“ Tak jsem to zkusila a zjistila, že je to zajímavý druh umění. Velmi rozmanitý a efektní, a chce to malovat a malovat, pak se člověk posouvá dál, rozvíjí a zlepšuje.

Věnuji se také kresbě portrétů, a to grafitovými tužkami, vždy podle nějaké předlohy. I tady se člověk neustále učí. A určitě bych do budoucna chtěla zkusit i jiné výtvarné techniky.

Body Art Czech je otevřené mistrovství České republiky v malování na tělo a obličej. Letošní ročník soutěže se konal ve dnech 24. až 25. března v Praze. Tématem soutěže bylo Alenka v říši divů: Za zrcadlem.