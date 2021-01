Sklízí obrovský respekt poslanců, a to nejen ze své ČSSD, a pyšné je na něj celé Chrudimsko, odkud Chvojka pochází.

„Přiznávám, že jsem se musel dost ovládat, abych tu situaci zvládl v klidu. Sněmovna ale není nějaká diskotéka, kde někteří jedinci mají tendenci řešit spory pěstmi,“ řekl Chvojka.

Ze záznamu je zřejmé, že Chvojka musel skutečně mít železné nervy. Přiběhl jen bránit předsednický pultík, techniku a tlačítka před Volným, který se je snažil strhnout k sobě a ovládnout. Zároveň Chvojka stihl bránit rukama Hanzelovu hlavu před případnou inzultací od Volného. Nepral se, ačkoliv většina médií o incidentu referovala jako o „rvačce poslanců“. Jediným fyzickým agresorem byl Volný, jak je patrné i z detailních záznamů. Z prostoru pultíku se mezitím snažil Volného odtáhnout jiný poslanec, Ondřej Veselý. Přispěchal k němu z druhé strany a chtěl ho odvléci za tričko. Nakonec si s ním musela poradit až přivolaná ochranka.

„Jako malý jsem se určitě párkrát popral, ale vždy jsem se spíše snažil řešit spory slovně,“ řekl Chvojka na otázku Deníku, zda se někdy vůbec pral. Nevěnoval se nikdy ani žádnému bojovému sportu. „Bohužel… Ale mám rad filmy o Rockym,“ zasmál se.

Dodal, že nad rychlou pomocí udržet pořádek vůbec nepřemýšlel. „Asi to byl instinkt. Neberu to jako něco mimořádného, znám hodně lidí, kteří by se zachovali stejně. Nakonec kolega Veselý je toho příkladem.“

Birke: Já bych se neudržel

Právě za rychlou pomoc a především udržení nervů na uzdě, kdy po Volném nevystartoval, vysekl Chvojkovi poklonu jeho stranický kolega ze sněmovny a náchodský starosta Jan Birke, který měl s Volným před dvěma lety také jedno extempore.

„Honzovi za to sklízím obrovský respekt. Nejen za samotný fakt, že předsedajícího přišel bránit, ale i za to, že se nenechal unést, po Volném nevystartoval a nezačal se prát. Ustál to, což sám vím, jak je těžké. Jsem horká hlava a jsem strašně rád, že jsem tam včera nebyl. Jinak bych dnes byl ve vyšetřovací vazbě a podával bych rezignaci,“ uvedl Jan Birke. „Jsem bývalý hokejista, jsem zvyklý rány dávat i přijímat.“

Před dvěma lety Volný, tehdy ještě jako člen Okamurovy SPD, Birkeho vyzval, ať si vyhrnou rukávy a půjdou si spor „vyřídit ven“. Ve sněmovně se před tím hádali kvůli imigrantům; Volný reprezentoval xenofobní postoje, za které ho Birke napomenul.

Vypnutí mikrofonu bylo v pořádku

O Volném Deníku řekl, že je to jen „hrouda sádla", „nezodpovědný trouba“, že „není normální“ a že to má „v hlavě posunuté“. „Čekal jsem, kdy to přijde,“ prohlásil o čtvrtečním incidentu Birke. Zkritizoval rovněž Tomia Okamuru za to, „koho to tahá do sněmovny“. „Výsledkem je skutečný Balkán, jehož jsme byli ve čtvrtek ve sněmovně svědky. Obrovská evropská ostuda,“ dodal náchodský poslanec.

Hájil rovněž přesedajícího schůze Tomáše Hanzela, že Volnému před tím vypnul mikrofon. To bylo společně s napomenutím, že Volný odmítl nosit roušku, rozbuškou celého incidentu. „Podle jednacího řádu to bylo naprosto v pořádku. Rozprava nebyla volná, nýbrž už jen o faktických připomínkách. To ale Volný nerespektoval a mluvil mimo téma. Předsedající v tu chvíli musel podle jednacího řádu odejmout poslanci slovo,“ uvedl Birke. Volný do mikrofonu osobně útočil na předsedajícího Hanzela, sněmovna ale právě projednávala prodloužení nouzového stavu.

V domácím tričku a bez roušky

Ale to nebyly všechny Volného čtvrteční hříchy. Poslanci napříč spektrem poukazují i na jeho dresscode. Na půdě sněmovny vystupoval nejen bez roušky, ale i v hanebném domácím zmačkaném tričku. „Bylo to zneuctění Parlamentu. V mém rodném Hlinsku by se o poslanci Volném určitě řeklo, že je to buran,“ poznamenal Chvojka.

A nit suchou nenechal ani na jeho předcházejícím řečnickém vystoupení, kdy s odkazem na některé méně známé vědce napadal protiepidemická opatření, vakcíny a nouzový stav. „Poslanec Volný porušil všechna tabu. Měl by si uvědomit, že se svým chováním vyloučil ze slušné společnosti. Nic jiného než rezignace nepřipadá v úvahu. Pravdou ale je, že v poslední době mu nikdo ve sněmovně moc velkou pozornost nevěnuje. Většinou totiž jen uráží ostatní a jeho projevy jsou plné fake news,“ dodal chrudimský poslanec Chvojka.