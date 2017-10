Bílé pláště ve středu lékaři neobléknou

Královéhradecko - Na Královéhradecku bude ve středu uzavřeno přibližně 70 procent ordinací lékařů.

Praktičtí lékaři ve středu budou stávkovat. Chtějí upozornit na málo peněz, které jdou do ambulancí, zavedení elektronických receptů a nadbytečné papírování. K protestu se přidají i některé lékárny. Lékaři a ambulantní specialisté jsou především rozčarovaní z toho, že ministerstvo zdravotnictví více podporuje prostřednictvím úhradové vyhlášky nemocnice a do ambulancí jde peněz méně než v předchozích letech. Lékárníkům i lékařům vadí, že návrh úhradové vyhlášky pro ně nepočítá s žádnou kompenzací za zavedení elektronického receptu. Lékaři budou všechny recepty přes počítač vydávat povinně už od ledna příštího roku. Na Hradecku by se mělo k protestní akci připojit podle vyjádření Petra Šubrta, místopředsedy Sdružení praktických lékařů, mezi 60 a 70 procenty doktorů.

Důvod, proč se lékaři k tomuto kroku odhodlali, je podle Petra Šubrta jasný. „Ministerstvo zdravotnictví s námi není ochotno jednat a navíc nedokáže dodržet své slovo z loňského roku a dorovnat nám cenu práce, která byla stanovena v roce 2015.“

Doktorům se také nelíbí, že stát nebyl schopen za půl miliardy a 10 let vytvořit legislativní rámec k e-receptu. „To, co mělo být přínosem pro nás, tedy vstup do lékových záznamů pacienta, srov-návání určitých interakcí, tak to nefunguje, jak má,“ zlobí se Šubrt.

Je tu však ještě jedna zásadní věc, která vedla lékaře ke stávce. V návrhu úhradové vyhlášky je takzvaná kapitace (kapitační paušál), která je v novém návrhu krácena za lidi, kteří do ordinace za tři roky nepřijdou. Současný nápad je podle vyjádření Šubrta naprosto bezprecedentní.

Pacienti mají přednost

Na Jičínsku není situace nijak dramatická a většina ordinací praktických lékařů zůstane při středeční stávce otevřená.

„Rozhodně se neztotožňuji se všemi argumenty. Zavedení elektronických aplikací nepovažuji pro ordinace za likvidační, naopak bych se ztotožnila s úhradovou vyhláškou, protože několik let nedošlo k jejímu navýšení. To není spravedlivé,“ řekla MUDr. Andrea Fraňková z jičínské ordinace v Husově ulici. Tady bude dnes lékařka fungovat.

„Pacientů máme tolik, že ordinace zůstane otevřená, stávkovat nechci,“ prohlásil MUDr. Jiří Hrádek z Lázní Bělohradu, který nesouhlasí s touto formou protestu. S důvody ke stávce však ano.

„S kolegou jsme se dohodli, že ordinace otevřeme. V Poděbradech ji nechám uzavřenou,“ komentuje protest lékařů obvodní doktorka Renáta Ulrychová, která provozuje ordinaci v Kopidlně i Poděbradech. „Jsme zavaleni papíry, je to horší a horší, vůbec se nedivím starším kolegům, že s praxí končí,“ přiznává Ulrychová.

Provoz neomezí ani lékárna TRIO v Husově ulici v Jičíně, kde se ke stávce připojí vylepením letáků a plakátů.

Dětská lékařka Markéta Vlčková z Úpice se ke stávce připojí, ale pouze symbolicky. „Ráda bych stávkovala demonstrativně, ale časově to opravdu vůbec nevychází. Takže zvolím formu symbolického protestu,“ řekla Markéta Vlčková. „Máme tu vyvěšený protest a důvody, které nás vedou ke stávkové pohotovosti. Ale upřímně, myslím, že to lidi moc nezajímá. Jakmile zavřou dveře od ordinace, už mají jiné starosti,“ dodává lékařka.

V podobném duchu včera mluvily také pracovnice Krkonošské lékárny v Úpici. I v ní se zavedením systému elektronické evidence služeb příliš nesouhlasí a ke stávce se připojí spíše informativně. Zavírat se tu ale nebude.

Zavřené ordinace

V Náchodě se ke středeční stávce lékařů připojí všichni praktičtí doktoři, kteří sídlí v budově polikliniky.

„Ordinace zavřou všichni lékaři, už mám k dispozici jejich seznam a nikdo nechybí. Nebude se ordinovat dopoledne, ani odpoledne,” potvrdila žena na informacích.

To v lékárnách zatím tak jasno není, mnohde se teprve domlouvají, nebo čekají na instrukce z vedení. „Chystaný návrh úhradové vyhlášky nás rozhodně netěší, protože se tím prodlouží výdejní čas léků. Kdyby byly na výběr obě možnosti - klasický recept i elektronický, bylo by to jednodušší,” míní lékárnice Miroslava Müllerová z lékárny U Stříbrného orla v Náchodě a dodává, že zatím se u nich s žádnou stávkou nepočítá. Záleží ovšem na majiteli.