Jak však prozradila v rozhovoru pro Deník, v posledním roce se obec zaměřila rovněž na to, aby byla bezpečnější: "V rámci projektu bezpečnosti dopravy jsme vystavěli více než kilometrový úsek chodníku směrem od železniční stanice do centra obce. Byla to největší investiční akce v loňském roce a podařilo se nám na ni získat i dotaci. Chodník tam byl už v minulosti, ale v již hodně špatném stavu. Kromě nového chodníku bylo vybudováno i nové veřejné osvětlení, takže jsme se v tomto směru snažili udělat pro bezpečnost chodců maximum."

V plánu máte také cyklostezku. Kudy by měla vést?

Vycházet by měla z obce podél silnice na Opočno, pak by překřížila silnici a podél bažantnice by pokračovala dál až do míst, kde by se napojila na stávající cyklostezku mezi Opočnem a Dobruškou.

V jaké fázi je tento záměr?

Máme zpracovanou územní studii. Jednáme ještě o povolení týkající se přejezdu přes železniční trať. Záměr se bude dále odvíjet podle toho, jaké stanovisko od Správy železnic získáme. Byli bychom samozřejmě rádi, kdyby se nám podařilo projekt uskutečnit. Byl by přínosem jak pro občany Pohoří, tak Opočna, ale i další, ať již pěší nebo cyklisty. V současné době chodí a jezdí po poměrně frekventované silnici, cyklostezka by pro ně byla bezpečnější alternativou a mohla by být využívána i rekreačně.

Do kdy odhadujete, že by se po ní první cyklisté mohli svézt?

Byli bychom rádi, kdyby se nám ji podařilo vybudovat do dvou let. Věříme, že by byla hodně využívána. A to například i proto, že zaznamenáváme velký zájem z řad obyvatel obce o výstavbu rodinných domů a plánujeme novou lokalitu pro bydlení. Je to jedna z hlavních priorit obce. V současné době zpracováváme územní studii, počítá se zhruba třiceti rodinnými domy.

Kde by nová lokalita pro bydlení měla vzniknout?

V severní části obce za stávající zástavbou v oblasti mezi budovou tělocvičny a silnicí vedoucí z Pohoří na Bohuslavice. Jsou to pozemky obce, které bychom chtěli zasíťovat a poté je nabídnout k prodeji. Je naší prioritou, abychom dokázali vyjít vstříc zájmu našich občanů a obec dále rozvíjet.