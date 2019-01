Rychnov nad Kněžnou - Příjemné dopoledne nedávno prožili žáci zdejší Základní školy Kolowratská v projektovém dni Bezpečně ve škole, bezpečně mimo školu.

Ilustrační foto | Foto: Ilona Rosenkrancová

Pracovníci školy připravili žákům mnoho zábavných her a životních situací, kdy byli nuceni se zamyslet a řešit svoji vlastní bezpečnost, slušně a taktně se chovat ve škole, na veřejnosti, ale i zvládat neočekávané konfliktní události. “Žáci pracovali v sedmi věkově různorodých skupinách, pomáhali si, učili se tolerovat a naslouchat svým kamarádům. Projektové dopoledne bylo zakončeno společným hodnocením, vzájemným sdělováním si zážitků, připomínek a dojmů,“ komentovala akci Božena Šlezingerová z rychnovské ZŠ.

O tom, jak projektový den vnímali školáci, uvedli ve svých pracech.

Skupina Jirky napsala: „V pátek před jarními prázdninami jsme se sešli v tělocvičně. Rozdělili jsme se do sedmi skupin. Po té jsme se rozešli na různá stanoviště. Nejdříve jsme byli na dopravce. Pak jsme nacvičovali první pomoc a ukázali si, co vše má být v evakuačním zavazadle. V tělocvičně jsme házeli na koš a probíhali slalomovou dráhu. Teď si hrajeme se slovy a luštíme křížovky. A ještě nás čekají tři stanoviště.“ Skupina Katky uvedla: „Celá škola se v osm hodin sešla v tělocvičně. V tělocvičně jsme se rozdělili do skupin. První stanoviště naší skupiny byla ochrana před chemickými látkami. Druhé stanoviště byly hrátky se slovy, kde jsme luštili hádanky, jak se máme chovat ve škole. Teď píšeme tento sloh.“

„Přišli jsme do školy a šli jsme do tělocvičny. Pak jsme se rozdělili do skupin. Celý den jsme plnili různé úkoly. Naše skupina zůstala v tělocvičně. Dále jsme šli na matematiku, češtinu, zdravovědu, keramiku a ochranu proti biologickým zbraním,“ zhodnotila odpoledne skupina Vény. Skupina Michala akci popsala slovy: „V pátek jsme přišli do školy a šli jsme do tělocvičny. Tam jsme se rozdělili do několika skupin. Potom jsme chodili na různá stanoviště a plnili úkoly. Nejvíc se nám líbilo v tělocvičně při běhu slalomovou dráhou. Hrátky se slovy nám moc nešly“.

„Už se těšíme na další akci,“ shodli se školáci.