/FOTO/ Různých benefičních akcí se s koncem roku koná hned celá řada. Ideální je, když se podaří spojit příjemné s užitečným. Běžečtí nadšenci se tak na Boží hod vánoční sešli u hasičské zbrojnice v Týništi nad Orlicí, aby zaplacením startovného podpořili malého bojovníka Filípka z Kostelce nad Orlicí.

Dobročinný běh pro Filípka v Týništi nad Orlicí vynesl krásných 67 tisíc korun. | Foto: M. Jungrová

Ten se narodil s motorickým postižením, má dětskou mozkovou obrnu. Špatně chodí, na delší vzdálenosti používá invalidní vozík a celkově je odkázán na pomoc druhých. Mentálně je však zcela v pořádku. I přes svůj hendikep je to normální kluk se spoustou zájmů a velký pohodář. Od narození Filípek cvičí, plave, chodí na hiporehabilitaci a jezdí na speciální rehabilitační pobyty do Klimkovic. V současné době je Filípek téměř ukázkovým adeptem na rakouské ortézy, které mu mohou výrazně pomoci se špatným postavením nohou a stereotypem chůze. Ty se bohužel u nás získat nedají a jejich pořizovací cena je zhruba 180 tisíc korun. Cíl akce tak byl naprosto jasný. Vybrat co nejvíce finančních prostředků.