Betlémské světlo už hoří na Rychnovsku. Lidé si pro něj mohou přijít na několik míst.

Ilustrační foto (dš) | Foto: archiv Deníku

Třeba do opočenského informačního centra v sobotu od 13 do 15 hodin nebo v pondělí 23. prosince od 8 do 17 hodin. V Děkanském kostele bude možné si světlo vyzvednout při nedělní mši 22. prosince od 8 hodin nebo při půlnoční mši v úterý 24. prosince od 16 hodin.