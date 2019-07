„Letos běžíme pro Aničku Koukolovou, narozenou roku 2007, s poruchou autistického spektra, dětskou mozkovou obrnou a těžkou mentální retardací,“ uvádějí pořadatelé z Běžíme.cz.

Charitativní běžecký závod se koná v krásné přírodě, kde převažuje běh po zpevněné lesní cestě, místy asfaltové. Všechny tratě jsou vhodné jak pro začínající běžce, tak pro zkušené profesionály. Převýšení na jednotlivých tratích je minimální. Účastníci si mohou vybírat z tras dlouhých 3, 6, 10 a 21 kilometrů. Začátek akce je v 8 hodin v Družstevní ulici 936 v Týništi nad Orlicí, předpokládaný konec ve 14 hodin. Registrace účastníků měla skončit 3. července, pro tuto chvíli je však podle informace na webu pořadatele pozastavena (více na www.bezime.cz). V ojedinělých případech bude možné provést registraci i na místě v den konání. Pro tento případ bude dostupná registrace na závod za cenu 200 korun. Pořadatel si však pro tento způsob vyhrazuje právo registraci z kapacitních důvodů odmítnout. Jinak startovné pro děti do 15 let je zdarma (registrace nutná), startovné na rodinný běh je dobrovolné, na hlavní závod při registraci do 3. července 149 korun.

Pro Aničku se letos navíc koná společenská charitativní akce Elegance bez Bariér pod záštitou děvčat ze spolku VerMi z.s.