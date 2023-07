/FOTO/ Bylo to super, organizace i atmosféra úžasná, tak hodnotí účastníci už osmý ročník Běhu týnišťskými pralesy. Uskutečnil se v sobotu 8. července a přilákal rekordní počet běžců. A šlo o běh charitativní, každý ročník pomáhá.

Charitativní akce pomáhá. | Foto: Deník/Martin Tobiška

Na trať se vydali velcí i malí běžci, charitativní běh byl věnován malé Leontýnce z Vamberka, která se pere hned s několika těžkými zdravotními problémy a výtěžek z akce alespoň částečně pomůže jí a její rodině.

„Zúčastnilo se 185 závodníků v hlavních tratích, 55 v rodinném běhu. O tři lidi se nakonec podařilo překonat dosavadní rekordní účast z posledního předcovidového ročníku. Ani jsem v to nedoufal. Máme velkou radost,“ říká Michal Sekyra, předseda spolu Běžíme.cz, který charitativní Běh týnišťskými pralesy pořádá.

Výtěžek z akce tentokrát pomůže nemocné čtyřleté Leontýnce z Vamberka, ta bojuje s Hypotonií (nízkým napětím svalů), závažným epileptickým onemocněním - Westovým syndromem, mentální retardací a navíc i s těžkou zrakovou vadou.

„Podařilo se vybrat 34 500 korun. Leontýnka podstupuje léčbu, hlavně hiporehabilitace, léčby i v různých lázních a jiných zařízeních a mám takový pocit, že její maminka říkala, že shání vozík za kolo, aby s nimi mohla jezdit. Takže možná výtěžek přispěje i na něj. Máme tak radost, že půjde i do sportu,“ svěřuje se Sekyra.

Jak doplňuje, pomáhat mohli nejen běžci: „Letos jsme vytvořili QR kód našeho transparentního účtu a dali jsme lidem možnost přispět, i když zrovna nejsou běžci - závodníci. A našli se dobrodinci, kteří příspěvek poslali, i jim patří velký dík.“

Kompletní výsledky běhu naleznete zde.

Michal Sekyra o sobě

V roce 2014 jsem stál s přáteli u zrodu Běžíme.cz z.s. a uspořádání sportovní akce Běh a pochod přes Vlčí jámu. Tento projekt se stal pro mě mnohem důležitějším, než bych tehdy očekával. Pořádání charitativních akcí mi dodávalo pocit svobody, seberealizaci v podobě pomoci druhým lidem, a dokázat, co mnozí vzdají. Stejné to je v běhání. V dnešní době běhá spousta lidí, ale mnozí v běhu nevidí jiskru a používají ho pouze jako prostředek. Mým cílem je lidem nabídnout možnost spatřit jiskru, volnost, radost z běhu, lásku k němu. Ať už našimi závody, kde pomáháme druhým, protkáváme jejich osudy nebo pouhým spatřením mé osoby v běhu za jakýkoliv podmínek, kde se může každý přidat, každý se může usmát. Začátky jsou obtížné, ale nikdo v tom není sám. Stačí jen klást jednu nohu před druhou a to přece není až tak těžké… /Zdroj: Běžíme.cz/