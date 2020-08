Bartošovice v Orlických horách - Chcete poznat podmanivou krásu a skrytá tajemství Kačenčina království? Jen vstupte! láká tabule u vstupu na poněkud netradiční hřiště v Bartošovicích v Orlických horách. Pomyslnými průvodci po herních prvcích, připomínajících i známá turistická lákadla v oblasti, jsou členové dvora vládkyně Orlických hor a sama Kačenka. Děti tady mohou navštívit třeba pevnost Hanička nebo vystoupat na rozhlednu. Hřiště propaguje také kostely v Bartošovicích a na Vrchní Orlici. Je součástí projektu Po nové cestě.

"Je zaměřený na turistiku, aby lidé měli důvod přijít do Bartošovic a na Vrchní Orlici. U hranic jsme teď zprovoznili turisticky značenou trasu, která oba kostelíky propojuje a lidé tak nemusí po hlavní silnici. Na cestě je také Kopeček - chráněné dílny, které provozuje sdružení Neratov. Chceme obec zpropagovat a udržet tu obchod, což je v tuto chvíli trochu problematické. Nejsou zájemci. Nejblíž máme obchod v Neratově a pak v Kunvaldu, 6 kilometrů odsud," vysvětluje starosta Bartošovic v Orlických horách.

Hřiště v Bartošovicích je prý poměrně navštěvované. "Lidé se tam rádi s dětmi zastaví. Často jdou pak nahlížet do obchodu, jestli opravdu je zavřeno, nechtějí tomu věřit a někteří si i stěžují. Myslím si, že v turistické sezoně by mohl prosperovat, takže bychom byli rádi, kdyby se našel někdo podnikavý, kdo by se na to zaměřil," tvrdí starosta.

Z Neratova se stal jeden z nejlákavějších výletních cílů v Orlických horách především díky obnovenému kostelu s prosklenou střechou. Čím dál více lidí však okouzluje i kostel na Vrchní Orlicí, kam je přitahuje naopak atmosféra přímo odrážející osud zmizelé vesnice v jeho stínu. Popraskané zdi, omšelé stěny a lavice, ticho, rozpadávající se náhrobky na jeho hřbitově.

"Kostel na Vrchní Orlicí je nyní v popředí tohoto projektu. Vypsali jsme na něj veřejnou sbírku a oslovili jsme nějaké dárce, poskytovatele dotací a zajistili jsme částku asi dva miliony korun. Musíme ho staticky zajistit, vyměnit stropní trámy, opravit schodiště, chceme zrekonstruovat i márnici a příští rok udělat ještě střechu na věži. Chceme kostel zachovat v takto syrové atmosféře, ani výmalbu v dohledné době neplánujeme. Jen stavbu zajistíme, aby se tam nikomu nic nestalo a nedocházelo k další destrukci," upozorňuje Luboš Tylš.

"Nechceme z toho dělat nový Neratov," přidává se Petr Zámečník, který v těchto prostorách připravuje výstavy a hudební setkání. Příchozí si tu mohou v současné době prohlédnout jeho fotografie zasazené do původních okenních rámů kostela. Přístupný je stále, zavírat ho prý nemělo cenu. Co nestačil nahlodat zub času, o to se postarali nevítaní "hosté", kteří také svatostánek vykradli. "Vchodové dveře nebyly ani tak schátralé, jako rozbité, vždycky tam někdo přišel, vyrazil je a rozmlátil. A když jsme udělal nové dveře a zamkl, hned je zase vyrazili. Takže je nyní kostel otevřen stále a průchozí pro veřejnost," dodává Petr Zámečník.

"Myslíme, že i do budoucna to bude oblíbené místo. Třeba loni tam bylo devět svateb. Letos jsme je tam kvůli koronaviru a rekonstrukci zrušili," podotýká bartošovický starosta.

Počítá se i s parkovištěm. V budoucnu by snad mohlo dojít i na obnovu tamního hřbitova, v Bartošovicích se to již podařilo.

"Jako přístupný prezentujeme také kostel svaté Máří Magdalény v Bartošovicích. Postupně se uvnitř restaurují oltáře. Je otázkou, jak a jestli se bude pokračovat dál. Kostel je v majetku farnosti a je to spíš její věcí, jak se k tomu postaví. Máme ho ve "výpůjčce" a nikdo nám žádnou dotaci nedá, pokud nejsme vlastníky," podotýká Luboš Tylš.