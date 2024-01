„Po téměř ročních úvahách, diskusích se zastánci i odpůrci, s plnou podporou vedení města i památkové péče se v těchto chvílích stěhují originály dobrušských barokních soch z bývalého lapidária v čp. 11 do historického sklepa rodného domu F. L. Věka, kde rozšíří stávající expozici. Nebylo to jednoduché rozhodnutí, ale vhodnější prostředí v Dobrušce není a v prázdné budově čp. 11 zůstat nemohly, byla jich tam obrovská škoda,“ informovalo v úterý ráno na svém facebookovém účtu město Dobruška.

Tady také plánuje sochy postupně představit.

Podle informací na webu města se lapidárium stalo místem, kde byly shromážděny a vystavovány kamenné předměty - sochy, náhrobky, sarkofágy, pomníky, kašny, kříže, milníky, kamenné části nebo články staveb. Prvními exponáty v zastřešené části se kdysi staly čtyři originály plastik světců z mariánského sloupu. K nim později přibyly sochy sv. Vavřince z Pulické ulice a socha sv. Jana Nepomuckého, kterou u domku F. L. Věka nahradila věrná kopie.

„Do sklepa nyní doinstalujeme světla, popisky a případné zábrany, a v dubnu vás zveme prohlédnout si krásný klenutý prostor s neobyčejnou atmosférou, kterou mu sochy daly. Ostatně, jedna z nich je originálem, který právě před domkem stával. Kam jinam by měla patřit, než právě sem. Děkujeme kamenosochařství pana Holance za výborně odvedenou práci, nikdo si to neumí představit,“ stojí ve facebookovém příspěvku doplněném o fotogalerii ze stěhování.

Rodný domek F. V. Heka, kterého Jirásek ve svém románu přejmenoval na F. L. Věka, se nachází v Dobrušce v Novoměstské ulici. Zdejší expozice je věnována především této významné osobnosti českého národního obrození a prvnímu novočeskému satirikovi. Při prohlídce zjistíte, jaké předměty si zahrály ve slavném televizním seriálu natočeném na motivy Jiráskova díla. Otevřeno je v dubnu a říjnu o víkendech od 9 do 17 hodin, od května do září pak denně mimo pondělí od 9 do 17 hodin, polední přestávka je pohyblivá podle aktuálního provozu. Od listopadu do března je zavřeno.