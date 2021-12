Bránou s cibulovitou střechou se vstupuje ke kostelu svaté Máří Magdalény v Bartošovicích v Orlických horách. Na jejím vstupem je letopočet 1673, až do tohoto roku lze doložit základy dnešního zděného svatostánku. Vznikl na místě dvou předešlých - dřevěných. Další letopočet lze nalézt nad vstupem do kostela - 1731, kdy byla postavena jeho věž. Tu věž zasáhl v roce 1793 blesk a při následné opravě byla snížena a dostala barokní báň. Další úder blesku do kostela v roce 1906 pak pro něj znamenal hotovou pohromu. Oheň se zkrotit nepovedlo, nicméně hasičům i místním obyvatelům se podařila zachránit velká část vnitřního vybavení a odolala i klenba v presbytáři, což tehdy uchránilo od zkázy také hlavní oltář s obrazem svaté Máří Magdalény.

Společné po nové cestě



Kostel svaté Máří Magdalény je součástí projektu Společně po nové cestě, který se zaměřuje na oživení obce Bartošovice v Orlických horách a na vytvoření nových míst, která by nabídla příjemné trávení volného času turistům a návštěvníkům a zároveň by je seznámila s historií tohoto místa a okolí. Výchozím bodem stezky je Kačenčin královský dvůr, nevšední dětské hřiště odkazující na turistické dominanty v okolí. Další zastávkou je právě kostel svaté Máří Magdalény, odkud cesta pokračuje ke chráněným dílnám Kopeček, dále podél státní hranice s Polskem až ke kostelu svatého Jana Nepomuckého na Vrchní Orlici.

Zvenku dnes působí kostel docela všedně a až na věž vypadá jeho místy odřený "kabát" dost omšele, i proto pohled dovnitř nejednoho návštěvníka ohromí. "Ustanete v údivu nad tou velkolepou výzdobou a výpravou, která se tu dochovala. Dýchne na vás barokní impozantnost a nádhera. Je to vždy silný a nečekaný zážitek," uvedla v rozhovoru pro Deník restaurátorka Táňa Šlézová.

Záměr zachránit chrám a poklady v něm skryté se zrodil už před lety. Stal se součástí projektu Společně po nové cestě.

K těm "pokladům" patří i boční oltář zasvěcený českým patronům. "Přestože v této oblasti žilo smíšené obyvatelstvo, tedy Češi i Němci, je oltář zasvěcený českým zemským partonům, s velmi silnou symbolikou odkazující k vlastenectví a spojení s historií naší země a českými patrony. Ukazuje to, že i němečtí obyvatelé se vnitřně cítili spojeni s touto zemí, bez ohledu na národnost," připomíná Táňa Šlézová.

Podle ní je vzácný obecně celý dochovaný barokní mobiliář kostela, kam patří hlavní oltář, boční oltář českých patronů, boční oltář růžencové Panny Marie, kazatelna a malý oltář kalvárie: "Vše vzniklo v období pár desítek let, rukou asi dvou různých mistrů. Celkově jsou výjimečnější hlavně dva boční oltáře, které ihned zaujmou svou typologií. Nejde o klasické typy oltářů, na jaké jsme zvyklí z většiny kostelů. Jejich vzácnost tkví hlavně v individuálním nekonvenčním řešení, které jim vtiskl jejich autor."

Bohužel, tuto historickou krásu nahlodal nejen zub času, ale i červotoč a pronikla do ní dřevomorka, která ji začala rozkládat.

Oltář českých patronů procházel od roku 2018 restaurátorskou péčí a před rokem se do kostela vrátil. Cílem je ve spolupráci s farností takto postupně zachránit celý vzácný mobiliář.

"Po Vrchní Orlici se nyní chceme soustředit na opravy bartošovického kostela. Máme ho ve výpůjčce, protože jsme na něj také čerpali nějaké dotace. Dělala se střešní krytina na věži a fasáda na věži. Na fasádu na ostatní část už jsme neměli peníze. Uvnitř je už zrestaurovaná Svatováclavská orlice - pravý oltář. Rosa Mystica (oltář růžencové Panny Marie) vlevo je v pořadí. Letos se restauruje Kalvárie, ale o to se stará farnost," vysvětluje starosta Bartošovic v Orlických horách Luboš Tylš.

Už v roce 2017 byl během první etapy projektu Nezapomínáme upraven zdejší hřbitov. Náhrobky z neudržovaných německých hrobů byly soustředěny do jednoho prostoru, vzniklo pietní místo a kromě toho byla obnovena část hřbitovní zdi a severní branka. V druhé etapě o rok později se opravy dočkala vstupní brána hřbitova a byly osazeny brány a branky do všech tří vstupů na hřbitov.