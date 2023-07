„Když pustím papírovou stokorunu do oběhu, tak na konci vypadne stokoruna celá. Když digitální, tak mi celá stokoruna nevypadne. Postupně skončí v bankách a ztrácí se kupní síla lidí,“ představil svou teorii Jirák.

Cash only

Také provozovatel Labské boudy Aleš Hnízdo přiznal, že nechce bankám dávat peníze za poplatky, které si strhávají za platby kartou. „Minulý čtvrtek u mě prošlo 2150 lidí. To by znamenalo na bankovních poplatcích 3 500 korun. Každý den sice takový není, ale měsíčně bychom se dostali na 60 až 70 tisíc a ročně na 700 tisíc korun,“ vypočítal Hnízdo.

Karty na Labské boudě dříve brali. Jedním z důvodů zavedení plateb „cash only“ tam byl i kolísající signál, především v zimním období. Labská bouda se nachází na hřebenech Krkonoš v nadmořské výšce 1340 metrů kilometr od pramene Labe a kousek od hranic s Polskem. Kvůli tomu na jedné straně boudy v bufetu naskakuje i polský signál.

Hotovost v ústavě? Trendy mluví jinak, Češi bezhotovostní platby využívají více

Aby měli lidé čím zaplatit, pořídila Labská bouda bankomat. Nejdřív jeden, loni přidala druhý. Je to bankomat Euronet, pověstný z Prahy a dalších turistických lokalit vysokými poplatky, hlavně pro cizince. „Žádali jsme všechny české banky, ani jedna nebyla ochotná nám sem dát bankomat. Lidé, mohou případně poslat platbu přes účet,“ nastínil další možnost šéf Labské boudy.

Někdo s tím počítá, jiný nadává

Lidé reagují různě, když se dozví, že nemůžou zaplatit kartou. Někteří jsou naštvaní a padají slova o vyděračích a zlodějích, jiní to pochopí. „Mně to vůbec nevadí, já s tím počítám. Samozřejmě by bylo placení kartou jednodušší, ale když to vím, tak je to v pohodě. Tohle mě zaráží spíše někde ve větších městech, kde bych to brala, že platby kartou jsou automatické,“ řekla Soňa Zemanová z Trutnova, která vyráží na hory v létě i zimě.

„Z deseti případů to v osmi lidé pochopí a jdou si pro peníze do bankomatu, který je naproti. Mají to tedy jak vyřešit. Dokážu i pochopit, pokud je někdo z toho podrážděný,“ namítl majitel Pizzerie Anděl v Peci pod Sněžkou Václav Jirák.

Aleši Hnízdovi z Labské boudy vadí nařčení, že neumožnění plateb kartou se spojuje se šedou ekonomikou. „Taková vyjádření, kterých se hodně objevilo tento týden, mě štvou. Nikoho neokrádám, všem zaměstnancům posílám peníze na účet. Řeči o vyplácení na černo jsou nesmysly, kraviny,“ rozhněval se.

Češi během krize vybírali hotovost. Mají u sebe rekordní počet bankovek

Platit kartou se nedá ani na Husově boudě, která leží 1065 metrů nad mořem v Peci pod Sněžkou. Podle majitele Libora Konkolského je to ale jen proto, že nefungují jako klasická restaurace a stravují se u nich pouze ubytovaní hosté. „U nás je to tak, že většinou k nám jezdí stálá klientela, takže hosty znám a karta není potřeba. Hodně klientů má internetové bankovnictví v mobilu, a když nemají hotovost, tak vytáhnou telefon a zaplatí okamžitě. Většina klientely jsou školy, kde probíhají platby převodem, vystavují se faktury. Pokud bychom provozovali restauraci a lidi se u nás točili, tak si platební terminál na karty pořídíme taky,“ připustil Konkolský.

Podle dat společnosti Dotykačka, která je v Česku největším dodavatelem pokladních systémů, přijímalo karty k letošnímu červnu v Královéhradeckém kraji 65 % gastro podniků, což je o 15 % více než v loňském roce. Pro srovnání - v Praze přijímá karty 76 % gastro podniků, loni v červnu jich bylo 65. „Pokud se blíže zaměříme pouze na podniky, které přijímají karty, pak podíl karetních transakcí byl v Královéhradeckém kraji letos v červnu 34, loni 28, v Praze letos v červnu 58, v červnu 2022 53 procent,“ sdělila Deníku Věra Kubátová ze společnosti Dotykačka.