"Jak už to bývá, původní ohradní zeď parku byla jen málo založená a byly tam statické problémy, takže při stavbě nové se zařízlo malinko více do půdorysu parku a díky tomu jsme na sklep narazili. Určitě jsme nevěděli, že tam něco takového může být. Sklep byl starý, ale dlouho používaný. Myslím si, že se přestal používat přibližně v době, kdy se prostor upravoval pro park," vysvětluje archeoložka Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou Martina Beková s tím, že sklep byl zřejmě součástí nějaké větší usedlosti, která nad ním kdysi stávala.

Sklepy zanikly se stavbou parku

Sklepů tu bývalo pod jednou usedlostí více, ale jejich klenby byly se stavbou parku probořeny a nenávratně zanikly. "Tento byl zřejmě již umístěný tak, že stavitelům parku výškově nevadil. Park nechal zřídit někdy na začátku 20. století František Seykora, syn jednoho z bratrů průmyslníků, kteří v Kostelci působili. Byl synem Vojtěcha Seykory. V té době už zřejmě byla zástavba v místě prakticky zaniklá. Dočetla jsem se, že tam byl cikánský tábor a funkční stavby tam máme naposledy zachycené na mapových podkladech z roku 1848," připomíná archeoložka.

Nalézt pozůstatky tak starého sklepu a v takovém stavu není tak běžné. "Klenba a sklep zůstaly perfektně zachované. Sklep má rozměry 5,5 na 4 metry a byl evidentně průběžně využíván, protože má předělávaný vstup. Nepochybně dům nad ním procházel nějakým stavebním vývojem, a protože byl sklep kvalitně postavený, majitelé se ho rozhodli ponechat, jen si upravovali způsob, jakým se do něj dostávalo. Je to vylepšený sklep, podobné situace známe například z náměstí z Dobrušky. V jeho konci byl zřízen vstup do studně, která byla přístupná jednak z povrchu, to znamená z nějakého dvora, a krčkem i přímo ze sklepa. Byly tam vlastně dva přístupy nad sebou. Je to už lepší městská architektura, není to úplně běžné," popisuje Beková.

I pod domy na kosteleckém náměstí v místech, které neprošly výraznějšími stavebními úpravami, se nacházejí původní středověké sklepy, ale ty jsou v soukromém vlastnictví, a tedy nepřístupné. Tento by se mohl stát trvalým zpestřením procházek Seykorovým parkem.

"Město řeší, že by tam sklep nechalo zachovaný a mohl by se alespoň vizuálně zpřístupnit z upravovaného vstupu zevnitř parku. Myslím si, že by to bylo hezké, protože žádný ze zmíněných privátních sklepů není přístupný. Byl by to nejstarší kostelecký sklep, do kterého by bylo možné nahlédnout," dodává Beková.