„Nejsem proti nim. Až na to, že nejsou utajené. Nekončí to tím, že maminka odejde z nemocnice, končí to u soudu. Tomu se nevyhne. Podpisem papíru v nemocnici se nemůže vzdát rodičovských práv a povinností. Sice tam porodí, donese občanský průkaz, kartičku pojišťovny, rodný list a podobně, ale jakmile si dokumenty vyžádá opatrovnický soud, musejí ho vydat a proces pokračuje,“ vysvětluje Hess a dodává, že změna legislativy týkající se utajených porodů není reálná.

„Na první miminko se v Náchodě čekalo zhruba deset let. Člověk si řekl, že je to možná zachráněný život. A že to čekání stálo za to,“ konstatuje Jan Mach.

„Byl bych pro, aby se změnila. Je to však tak složité, že je to téměř nemožné. Závisí na tom celá plejáda nejrůznějších směrnic a zákonů, které by se musely také změnit,“ upřesňuje Hess, který zatím poslední babybox otevřel v pondělí v Jilemnici v Krkonoších.

Podle Jana Macha by bylo vhodné ponechat obě možnosti, které matky nechtěných dětí mají.

„Pokud vím, tak se podle současné legislativy o anonymní porod nejedná. Rodička se musí dostavit k soudu, kde se vzdá práv k dítěti. Navíc to nelze aplikovat na cizinky a sezdané páry. Nemyslím si, že legislativa pokrývá všechny možnosti či eventuality, které mohou nastat, pokud se matka rozhoduje. Není to zatím pro všechny. Něco jiného by bylo, kdyby k nám matka přišla, porodila pod anonymním jménem a nic dalšího nemusela řešit. Ale to není otázka pro ředitele nemocnic, bavíme se v ryze lidské rovině. Jde o to, jestli jsme schopni skutečně zabezpečit anonymitu rodičky. Hledáme bezpečí pro dítě a zároveň pro matku, aby mohla porodit ve zdravotnickém zařízení pod dohledem odborníků,“ říká ředitel náchodské nemocnice, pod kterou spadá i nemocnice v Rychnově nad Kněžnou.

Babybox v Rychnově mají od roku 2016. Prvním a zároveň dosud posledním odloženým dítětem tam byl v únoru 2017 chlapec pojmenovaný Vojtěch. Šéf nemocnice Luboš Mottl je také pro zachování schránek, ve kterých od roku 2005 skončilo více než 250 dětí.

„I kdyby zachránily to jedno dítě, které jsme tady měli, tak je box na svém místě. Bez této alternativy by to mohlo dopadnout úplně jinak. Myslím si, že babyboxy a utajené porody se vzájemně nevylučují. Pro rodičky v krizi je babybox alternativou, pokud by pro ni utajený porod nebyl z nějakého důvodu možný. Striktní zákaz ani jedné z těchto možností se mi nezdá správný,“ uvádí Luboš Mottl.

„Je spravedlivé, že máme spolu s Náchodem po jednom miminku,“ doplňuje s nadsázkou šéf rychnovské nemocnice.

Nemocnice poskytují pro babyboxy pouze zázemí a odbornou péči v momentě, kdy se v „bedýnce“ dítě objeví. Jejich zřízení platí sponzoři a na financování se podílejí i města a obce v okolí nemocnice či jiného zařízení. Již několik let se babyboxy mění za modernější. Jsou nerezové a klimatizované, neotevírají se kličkou, ale tlačítkem, po 15 vteřinách se dveře automaticky uzavřou a zařízení vydá signál zdravotníkům. V Náchodě i Rychnově už je mají.

„Babybox nemocnice nic nestojí. Nemáme s tím tedy žádné náklady. Novou schránku máme v Náchodě od roku 2021, kdy se dětské oddělení stěhovalo z horní části areálu do dolní části,“ upřesňuje Mach.

V Královéhradeckém kraji jsou kromě Náchoda a Rychnova babyboxy také v Hradci Králové a Jičíně. V Trutnově byl v sanatoriu v Novodvorské ulici, ale v současné době neplní svoji funkci.

„Nová firma, která sanatorium převzala, babybox přestala provozovat. Tamní nemocnici se do toho nechce a pravděpodobně se s jejím vedením po několika pokusech nedomluvím. Důvody neznám. Pokusím se tedy domluvit s dětským domovem nebo domovem důchodců, kde je nepřetržitý provoz. V dětském domově je babybox třeba v Berouně, v domově pro seniory v Chrudimi nebo v Táboře,“ říká Hess, který měl v minulosti problémy sehnat vhodné místo pro babybox i v Hradci Králové. Vedení nemocnice jeho zřízení opakovaně odmítlo. Schránku se nakonec podařilo umístit v sídle nedaleké záchranné služby. Hradec byl posledním krajským městem v zemi, kde se babybox objevil.

Ministerstvo zdravotnictví nedávno vyzvalo ředitele nemocnic, aby zaslali podněty k babyboxům a údaje k utajeným porodům. Resort přitom problematiku babyboxů nemá ve své gesci. „Nemáme tedy v této oblasti žádné záměry. Pouze jsme požádali poskytovatele zdravotních služeb o informace. Tlumočit je budeme výboru pro práva dítěte při Úřadu vlády, který se tím zabývá,“ sdělil Deníku mluvčí resortu zdravotnictví Ondřej Jakob.